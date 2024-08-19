Що таке Ad monetization та чому цей інструмент буде цікавим не лише для медіа: інсайти від Netpeak

Певно багато користувачів звертали увагу на плашки біля деяких публікацій: реклама, партнерство, пресреліз та інші. Не секрет, що бізнес-модель сучасних медіа побудована на основі монетизації контенту та рекламних проявах від брендів.

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Це дає можливість розвиватися у динамічному медійному середовищі та сплачувати заробітну плату своїм працівникам. Але як сьогодні медіа можуть додатково монетизувати трафік на свій ресурс? Розпитали про можливості монетизації медіа у Head of Ad Monetization Netpeak — Мурагера Шаріпова.

Мурагер, розкажи, що таке Ad monetization та чому сьогодні це рушійна сила зростання для медіа?

Ad monetization, або монетизація реклами, є важливим джерелом доходу для вебсайтів. Цей процес працює наступним чином: Google через свої платформи Google Ads та DV 360 пропонує рекламодавцям рекламні місця на вебсайтах за допомогою механізму онлайн-аукціону. Рекламодавець, який пропонує найвищу ставку, отримує можливість розмістити своє рекламне оголошення на відповідній вебсторінці, а власник сайту отримує максимальну винагороду за показ оголошення. Весь процес відбувається автоматично завдяки простому скрипту, який інтегрується на сайт.

Крім Google, на ринку існують й інші великі гравці, такі як Facebook Audience Network, Amazon Advertising, Microsoft Advertising, Verizon Media та The Trade Desk. Ці платформи також пропонують власні рішення для монетизації контенту, надаючи сайтам можливість заробляти внаслідок розміщення реклами різних рекламодавців на своїх сторінках. Медіа при цьому заробляє від показу реклами на власних платформах або додатках. Така реклама є одним з ефективних способів монетизації, оскільки вона автоматизує процес її розміщення та забезпечує оптимізацію доходу для медіа.

Наша команда розпочала працювати з Ad monetization у квітні 2023 року, коли ми стали сертифікованим партнером Google. Це не був процес, який вдалося швидко реалізувати. Нам довелося плідно працювати впродовж року, щоб отримати це партнерство, бо Google має власні суворі вимоги до відповідності стандартам. Почати розвивати цю послугу нас надихнули партнери, оскільки ми отримали багато запитів із бажанням допомоги не лише з наявними диджитал інструментами, але й з монетизацією трафіку. Наприклад, для медіа, яким ми допомагаємо збільшувати трафік через PPC і SEO, Ad monetization була необхідна, щоб збільшувати дохід, оскільки більше трафіку приносить більше грошей. Зараз наші фахівці мають досвід оптимізації доходу в Google Ad Manager для більш ніж 100 власних сайтів та ми маємо змогу надавати весь комплекс маркетинг інструментів, щоб допомагати нашим партнерам досягати максимальних бізнес-результатів.

Основною перевагою Google Ad Manager є можливість продавати рекламу не лише Google, а й іншим рекламним мережам. Це створює конкуренцію за трафік, що дозволяє заробляти більше: завдяки оптимізованому динамічному налаштуванню ціноутворення, видавці можуть розраховувати на збільшення свого доходу від реклами на 20-50%, тоді коли альтернатива — Google AdSense, навпаки, дозволяє продавати рекламу лише через Google.

Клас! Дуже цікаво! Мурагер, а чи вірно я розумію, що Ad monetization може зацікавити не лише диджитал медіа?

Так, дійсно. Монетизація може застосовуватися до будь-якого вебсайту. Те, що інструмент підходить лише для медіа — міф, бо загалом його можна застосувати до будь-якого маркетплейса, проєкту, застосунку чи вебсайту, де є постійна база користувачів. Хочу зосередити увагу саме на медіа, оскільки вони є одними із небагатьох прикладів постійного користувацького трафіку. Наприклад, користувачі читають медіа для отримання новин, а монетизація працює одночасно з цим: читач переглянув банер під час відвідування сторінки — Google сплатив за це гроші. Якщо казати зовсім просто, то Google орендує місця на сайті для розміщення реклами. Крім роботи з вебсайтами, ми в Netpeak також фокусуємося на монетизації мобільних додатків. Це відкриває додаткові можливості для заробітку, розширюючи потенційну аудиторію.

Які на твою думку, сьогодні є переваги Ad monetization у порівнянні з прямою рекламою на сторінках медіа?

Якщо казати про обрання прямої реклами, то медіа необхідно мати власний комерційний відділ, який займатиметься пошуком клієнтів, а також команду райтерів для написання якісних рекламних матеріалів. Цей процес вимагає багато часу та ресурсів: від проведення брифінгів, узгодження матеріалів, до внесення правок та створення якісного контенту. Ad monetization дозволяє уникнути цих складнощів. Достатньо один раз налаштувати банери на сайті, витративши певний час на технічне налаштування та дизайн, і далі процес відбувається автоматично. Хоча вартість такого показу може бути меншою, порівняно з партнерськими матеріалами, витрата часу та ресурсів також значно менша. Існує багато рекламних платформ, але cьогодні Google є одним з найвідоміших та найбільших гравців на ринку. Варто враховувати і те, що на деяких ринках рекламні мережі можуть пропонувати конкурентні умови та не всюди Google є монополістом. Інші мережі теж можуть надавати вигідні пропозиції для закупівлі трафіку та показу реклами. Нещодавно ми в Netpeak почали застосовувати технологію Header Bidding, яка дозволяє іншим мережам конкурувати з рекламою від Google. Відповідно, власник сайту отримує ще більший дохід, бо конкуренція означає підвищення плати за розміщення реклами на сайті.

Тому можу сказати, що вибір залежить від ресурсів медіа та його цілей. Ad monetization забезпечує стабільний дохід з меншими затратами, тоді як пряма реклама може приносити більший дохід, але вимагає значних зусиль та часу. Через Google Ad Manager (GAM) також можна обслуговувати пряму рекламу замість банерів Google. Тобто, встановивши код GAM, ви можете налаштовувати покази реклами: показувати рекламу Google, пряму рекламу, або міксувати обидва варіанти.

Продовжуючи розмову про можливості Ad monetization, розкажи, будь ласка, які основні формати для українських медіа доступні сьогодні?

Сьогодні для медіа можу виділити 2 формати: банерна реклама — найбільш поширений та популярний формат, бо банери прості у впровадженні, не вимагають додаткових ресурсів, як у випадку з відео й викликають менше роздратування у користувачів. А також відеореклама — менш популярна, через те, що вимагає наявності власного відеоплеєра на сайті й часто негативно сприймається користувачами через автоматичний запуск.

Тут зазначу ще один важливий нюанс як тільки перший фрейм креативу завантажено, він вже рахується й Google платить за нього. Існує також критерій видимості: для in-stream відеореклами 50% пікселів реклами повинні бути видимі у вікні браузера протягом безперервних 2 секунд. Однак це не впливає на зарахування показу.

Поки ми спілкувалися, мені здалося, що ефективним буде комбо, якщо медіа поєднають ці 2 варіанти монетизації: партнерські матеріали та Ad monetization. Що ти думаєш про це?

Так, безумовно. Банерна реклама не залежить від партнерських матеріалів або affiliate маркетингу і може співіснувати з іншими форматами реклами. Якщо медіа обирає таку монетизацію, то це не означає, що потрібно обов’язково постійно показувати Google-рекламу. Тут є можливість тимчасово прибрати рекламу, забрендувати оголошення під запит медіа, або розмістити власні банери. Крім цього, це не вимагає створення окремого продукту чи адмінпанелі, оскільки всі рекламні формати можуть бути інтегровані без значних змін.

Мурагер, а якщо цей матеріал читають редактори невеликих локальних медіа та вони також задумуються про Ad monetization, чи можуть вони до вас звернутися з таким запитом? Чи існують певні критерії, яким медіа потрібно відповідати?

Особисто від нас немає жорстких критеріїв або обмежень. Але є певні обмеження у Google. Ваш сайт має відповідати Google Policy та не містити таких порушень, як: авторські права, контент для дорослих (21+), сексуальні скандали, контент, що містить насильство. Водночас Google розрізняє ринки на Tier 1 і Tier 2 країни, тому купівельна спроможність користувачів у різних країнах може значно відрізнятися. Якщо у вас великий трафік, це добре, незалежно від ринку. Якщо ж у вас дуже малий трафік (наприклад, 50 тисяч користувачів на місяць) можна cміливо пробувати тестувати цей інструмент, підсиливши іншими диджитал інструментами.

Перейдемо до питання, яке всіх цікавить найбільше, розкажи, будь ласка, який орієнтовний прибуток та за який період може отримати медіа використовуючи Ad monetization?

Дякую за це питання, тут одразу можу зазначити — чим більше трафіку на вашому сайті, тим більше дохід може отримати медіа. Звісно, співпрацюючи з нами, ви отримаєте готові рішення й ми допоможемо розрахувати дохід індивідуально під кожний конкретний запит, але є один лайфхак, яким можу поділитись з вами. Для цього вам знадобляться такі дані, як місячна відвідуваність вашого сайту, перегляди й кількість банерів на сторінці, а також їх відсоток перегляду. Додатково варто знати середнє eCPM у вашій ніші.

Далі сміливо підставляйте отримані цифри в цю формулу: (Session*PV)/1000)*(Banners*0,7)*eCPM й отримуйте орієнтовний дохід, який отримає ваше медіа. Якщо казати за період, то раджу виділити щонайменше 2-3 місяці для відстеження результатів монетизації, отримання довіри від Google й виходу на стабільний рівень доходу.

Супер, впевнені, що ця формула спростить та відкине багато питань від власників медіа. А як бути, щодо довіри, яку медіа відбудовують й нарощують впродовж років, чи не вплине така монетизація на аудиторію?

Розумію ваші побоювання, але варто розуміти, що монетизація — це додатковий спосіб заробітку й рішення про використання такого методу все ж залишається за медіа. При цьому є можливість фільтрувати рекламу, встановлюючи обмеження на категорії оголошень. Така модерація реклами відбувається в рекламному кабінеті, де завдяки фільтрам є можливість натиснути галочки на всі категорії, які є небажаними й реклама більше не буде показуватися. Наприклад, ви можете заборонити показ реклами казино, дейтинг-сервісів тощо. Такий підхід дозволяє зберігати довіру аудиторії, контролюючи якість і зміст реклами. Крім того, щоб реклама виглядала більш нативно й гармонійно вписалася в дизайн сайту, можна пропрацювати UI/UX дизайн оголошення. Це допоможе зробити рекламу менш нав'язливою та менш помітною для користувачів.

Хоча Ad monetization і не новий інструмент на ринку, його називають важливим етапом у розвитку медійного ринку. Це точно не універсальне рішення, але можливість для медіа стати більш стійкими, незалежними, динамічними та використати один з інструментів, який допоможе збільшити дохід, оптимізувавши витрати й зберігши при цьому лояльність аудиторії.