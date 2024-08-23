В Украине запустят новое приложение для ветеранов "Ветеран+": что известно

По словам министра обороны Рустема Умерова, приложение "Ветеран+" уже разрабатывается с учетом лучшего международного опыта.

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Министерство обороны Украины запустит мобильное приложение для ветеранов "Ветеран+". Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров на VII Международном ветеранском форуме, передает портал dev.ua.

Министр упомянул о том, что в Украине уже запустили приложение для военнообязанных, призывников, резервистов "Резерв+" и приложение для действующих военнослужащих "Армія+". По его словам, сервис "Армія+" помог избавиться от части бумажной рутины в жизни военных, а также предоставил государству возможность получать обратную связь.

"Наш следующий шаг — приложение "Ветеран+". Он уже в работе. Работая над ним, мы используем лучший международный опыт", — заявил Рустем Умеров.

В свою очередь портал "Интерфакс-Украина" пишет со ссылкой на заявление и. о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, что цифровизация позволит быстро воспользоваться госуслугами. По словам чиновника, в мобильном приложении для ветеранов будут все возможности, гарантированные государством.

Напомним, в Министерстве обороны Украины работают над внедрением новых функций в "Резерв+". Через приложение военнообязанные смогут повторно обновить данные, подать заявку на отсрочку, а также выбрать себе специальность в ВСУ.

Ранее Кабинет министров Украины также принял постановление №560, согласно которому военнообязанные украинцы смогут проверить наличие повесток от ТЦК через мобильное приложение "Резерв+".