В Україні запустять новий застосунок для ветеранів "Ветеран+": що відомо

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, застосунок "Ветеран+" уже розробляють із урахуванням найкращого міжнародного досвіду.

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Міністерство оборони України запустить мобільний додаток для ветеранів "Ветеран+". Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі, передає портал dev.ua.

Посадовець згадав про те, що в Україні вже запустили застосунок для військовозобов'язаних, призовників, резервістів "Резерв+" і застосунок для чинних військовослужбовців "Армія+". За його словами, сервіс "Армія+" допоміг позбутися частини паперової рутини в житті військових, а також надав державі можливість отримувати зворотний зв'язок.

"Наш наступний крок — застосунок "Ветеран+". Він уже в роботі. Працюючи над ним, ми використовуємо найкращий міжнародний досвід", — заявив Рустем Умєров.

Зі свого боку, портал "Інтерфакс-Україна" пише з посиланням на заяву в. о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, що цифровізація дасть змогу швидко скористатися держпослугами. За словами чиновника, у мобільному застосунку для ветеранів будуть усі можливості, гарантовані державою.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України працюють над впровадженням нових функцій у "Резерв+". Через застосунок військовозобов'язані зможуть повторно оновити дані, подати заявку на відстрочку, а також обрати собі спеціальність у ЗСУ.

Раніше Кабінет міністрів України також ухвалив постанову №560, згідно з якою військовозобов'язані українці зможуть перевірити наявність повісток від ТЦК через мобільний застосунок "Резерв+".