"Неиссякаемая" батарея может питать устройства, преобразуя отработанную энергию

Новая технология захватывает и преобразует окружающую энергию в полезную. Это позволяет устройствам самостоятельно вырабатывать электроэнергию из таких источников, как свет, тепло или движение.

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Южнокорейская компания DEOGAM сделала значительный шаг вперед в области устойчивой энергетики и представила революционную технологию, которая может изменить процесс генерирования энергии, пишет interestingengineering.com.

Новая технология захватывает и преобразует окружающую энергию в полезную. Это позволяет устройствам самостоятельно вырабатывать электроэнергию из таких источников, как свет, тепло или движение. Батарея использует передовые материалы и интеллектуальную инженерию для сбора энергии из окружающей среды с помощью фотоэлектрических, пьезоэлектрических элементов и термоэлектрических генераторов.

Работая с корейской автомобильной промышленностью, DEOGAM тестирует свою новинку в 500 такси Hyundai Ioniq 5 в Чеджу, Южная Корея. В случае успеха планируется внедрить технологию в электромобили ЕС к апрелю следующего года.

Технология может произвести революцию не только в электромобилях, но и в носимых устройствах, смартфонах и устройствах Интернета вещей. Например, она может позволить умным часам и фитнес-трекерам вырабатывать энергию из тепла и движения тела. В смартфонах экраны могут также выполнять функцию солнечных панелей, продлевая срок службы аккумулятора в течение дня. Устройства Интернета вещей и гаджеты для "умного" дома могут стать самодостаточными, сводя к минимуму необходимость частой замены батарей.

Компания успешно продемонстрировала свои прототипы и теперь сосредоточена на масштабировании производства и установлении партнерских отношений с производителями электроники. DEOGAM планирует интегрировать свои аккумуляторы для сбора энергии в потребительские товары в течение следующих двух лет.

Ранее мы писали, что США наносят новый удар по Китаю, найдя дешевый способ производства батарей. По словам ученых, новый подход использует менее 10% электроэнергии, необходимой для современной технологии извлечения лития, и имеет селективность лития почти 100%, что делает его очень эффективным.