"Невичерпна" батарея може живити пристрої, перетворюючи відпрацьовану енергію

Нова технологія захоплює і перетворює навколишню енергію на корисну. Це дає змогу пристроям самостійно виробляти електроенергію з таких джерел, як світло, тепло або рух.

Related video

Південнокорейська компанія DEOGAM зробила значний крок уперед у царині сталої енергетики та представила революційну технологію, яка може змінити процес генерування енергії, пише interestingengineering.com.

Нова технологія захоплює і перетворює навколишню енергію на корисну. Це дає змогу пристроям самостійно виробляти електроенергію з таких джерел, як світло, тепло або рух. Батарея використовує передові матеріали та інтелектуальну інженерію для збору енергії з навколишнього середовища за допомогою фотоелектричних, п'єзоелектричних елементів і термоелектричних генераторів.

Працюючи з корейською автомобільною промисловістю, DEOGAM тестує свою новинку в 500 таксі Hyundai Ioniq 5 в Чеджу, Південна Корея. У разі успіху планується впровадити технологію в електромобілі ЄС до квітня наступного року.

Технологія може зробити революцію не тільки в електромобілях, а й у носимих пристроях, смартфонах і пристроях Інтернету речей. Наприклад, вона може дозволити розумним годинникам і фітнес-трекерам виробляти енергію з тепла і руху тіла. У смартфонах екрани можуть також виконувати функцію сонячних панелей, продовжуючи термін служби акумулятора протягом дня. Пристрої Інтернету речей і гаджети для "розумного" будинку можуть стати самодостатніми, зводячи до мінімуму необхідність частої заміни батарей.

Компанія успішно продемонструвала свої прототипи і тепер зосереджена на масштабуванні виробництва та встановленні партнерських відносин з виробниками електроніки. DEOGAM планує інтегрувати свої акумулятори для збору енергії в споживчі товари протягом наступних двох років.

Раніше ми писали, що США завдають нового удару по Китаю, знайшовши дешевий спосіб виробництва батарей. За словами вчених, новий підхід використовує менше 10% електроенергії, необхідної для сучасної технології вилучення літію, і має селективність літію майже 100%, що робить його дуже ефективним.