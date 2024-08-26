"Космическую" технологию NASA применят в кондиционерах: как теперь изменятся устройства

Система Helix Micra в 6-8 раз эффективнее других коммерчески доступных систем осушения, намного их меньше, а фильтры легко изготавливать с помощью 3D-печати.

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Компания Helix Earth Technologies применила технологию фильтрации воздуха на космических кораблях для модернизации коммерческих кондиционеров и сокращения энергопотребления. Об этом пишет newatlas.com.

Технология была разработана генеральным директором компании Helix Earth Technologies Равандом Рашидом и его командой, когда он работал в NASA. Она получила название Helix Micra и представляет собой систему фильтрации, состоящую из фирменных фильтров компании и жидких осушителей. Рашид утверждает, что система в 6-8 раз эффективнее других коммерчески доступных систем осушения, намного их меньше, а фильтры легко изготавливать с помощью 3D-печати. Однако самое важное заключается в том, что систему можно модернизировать для современных кондиционеров и сократить потребление энергии на 50% и более. Это достигается путем осушения воздуха.

Фильтры Helix Micra были разработаны для того, чтобы без подвижных частей улавливать микрометровые капли воды, распыляемой на космические аппараты для тушения пожаров. Эта возможность также делает технологию идеальной для предварительного осушения воздуха, подаваемого в блок кондиционирования воздуха. Это означает, что существующий блок переменного тока не нужно заменять, — достаточно установить систему Helix Micra, которая составляет одну десятую размера подключенного к ней блока переменного тока.

Компания не называет цены на блоки, но утверждает, что они окупятся за 3 года и прослужат от 15 до 20 лет. Helix Earth Technologies получила несколько грантов и финансирования из множества источников, включая DOE и NASA, и недавно была объявлена ​​финалистом конкурса Urban Future Prize 2024.

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