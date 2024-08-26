"Космічну" технологію NASA застосують у кондиціонерах: як тепер зміняться пристрої

Система Helix Micra у 6-8 разів ефективніша за інші комерційно доступні системи осушення, набагато менша за них, а фільтри легко виготовляти за допомогою 3D-друку.

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Компанія Helix Earth Technologies застосувала технологію фільтрації повітря на космічних кораблях для модернізації комерційних кондиціонерів і скорочення енергоспоживання. Про це пише newatlas.com.

Технологію розробив генеральний директор компанії Helix Earth Technologies Раванд Рашид і його команда, коли він працював у NASA. Вона отримала назву Helix Micra і являє собою систему фільтрації, що складається з фірмових фільтрів компанії і рідких осушувачів. Рашид стверджує, що система в 6-8 разів ефективніша за інші комерційно доступні системи осушення, набагато менша, а фільтри легко виготовляти за допомогою 3D-друку. Однак найважливіше полягає в тому, що систему можна модернізувати для сучасних кондиціонерів і скоротити споживання енергії на 50% і більше. Це досягається шляхом осушення повітря.

Фільтри Helix Micra були розроблені для того, щоб без рухомих частин вловлювати мікрометрові краплі води, що розпилюється на космічні апарати для гасіння пожеж. Ця можливість також робить технологію ідеальною для попереднього осушення повітря, що подається в блок кондиціонування повітря. Це означає, що наявний блок змінного струму не потрібно замінювати, — достатньо встановити систему Helix Micra, що становить одну десяту розміру під'єднаного до неї блоку змінного струму.

Компанія не називає ціни на блоки, але стверджує, що вони окупляться за 3 роки і прослужать від 15 до 20 років. Helix Earth Technologies отримала кілька грантів і фінансування з безлічі джерел, включно з DOE і NASA, і нещодавно була оголошена фіналістом конкурсу Urban Future Prize 2024.

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