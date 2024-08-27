Покупка зарядной станции: специалист рассказал, на что стоит обратить внимание

По словам сотрудника магазина электроники Никиты Козорога, для подсоединения всей квартиры стоит покупать зарядную станцию с запасом мощности.

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На фоне отключений света в Украине пользуются спросом зарядные станции, которые могут запитать гаджеты, бытовую технику и даже котел. О том, на что обратить внимание при покупке зарядной станции, рассказал работник магазина электроники из Днепропетровской области Никита Козорог порталу "Суспільне Дніпро".

Как отмечает эксперт, станции бывают от 200 ватт до 7,5 киловатта. Выбирать мощность следует с учетом того, какие приборы нужно запитать. К примеру, работы холодильника и телевизора достаточно будет станции на 500-800 Вт. Однако для заживления большего количества устройств нужна более мощная станция.

"Если вы хотите подсоединить квартиру, то лучше брать с запасом, чтобы выдержало все электричество", — подчеркнул Никита Козорог.

По словам специалиста, от розетки станция, как правило, заряжается за полтора часа. Если нет света, то станцию можно также зарядить от автомобиля. На это нужно около 9,5 часов. Некоторые модели также оснащены солнечными панелями и могут заряжаться от солнца за то же время, что и от розетки.

Сто касается времени работы, Никита Козорог отметил, что оно зависит от модели станции. Например, зарядная станция на 500 Вт может обеспечить работу холодильника на семь-восемь часов.

Напомним, нардеп Александр Федиенко сообщил, что отмена налоговых и таможенных сборов на ввоз в Украину энергооборудования в рамках законопроектов №11258 и №11259 не приведет к снижению цен на генераторы и аккумуляторы в стране.

Также сообщалось, что во время отключений света можно запитать весь дом зарядными станциями, которые дешевле популярных и дорогостоящих станций Ecoflow на 20 000 гривен, но важно учитывать ряд нюансов.