Купівля зарядної станції: фахівець розповів, на що варто звернути увагу

За словами співробітника магазину електроніки Микити Козорога, для під'єднання всієї квартири варто купувати зарядну станцію із запасом потужності.

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На тлі відключень світла в Україні користуються попитом зарядні станції, які можуть живити гаджети, побутову техніку і навіть котел. Про те, на що звернути увагу під час купівлі зарядної станції, розповів працівник магазину електроніки з Дніпропетровської області Микита Козорог порталу "Суспільне Дніпро".

Як зазначає експерт, станції бувають від 200 ват до 7,5 кіловата. Вибирати потужність слід з урахуванням того, які прилади потрібно живити. Приміром, для роботи холодильника і телевізора достатньо буде станції на 500-800 Вт. Однак для живлення більшої кількості пристроїв потрібна потужніша станція.

"Якщо ви хочете під'єднати квартиру, то краще брати із запасом, щоб витримала вся електрика", — наголосив Микита Козорог.

За словами фахівця, від розетки станція, як правило, заряджається за півтори години. Якщо немає світла, то станцію можна також зарядити від автомобіля. На це потрібно близько 9,5 годин. Деякі моделі також оснащені сонячними панелями і можуть заряджатися від сонця за той самий час, що й від розетки.

Стосовно часу роботи, Микита Козорог зазначив, що він залежить від моделі станції. Наприклад, зарядна станція на 500 Вт може забезпечити роботу холодильника на сім-вісім годин.

Нагадаємо, нардеп Олександр Федієнко повідомив, що скасування податкових і митних зборів на ввезення в Україну енергообладнання в межах законопроєктів №11258 і №11259 не призведе до зниження цін на генератори та акумулятори в країні.

Також повідомлялося, що під час відключень світла можна живити весь будинок зарядними станціями, які дешевші за популярні і дорогі станції Ecoflow на 20 000 гривень, але важливо враховувати низку нюансів.