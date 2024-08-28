Новая домашняя батарея выдерживает 12 000 циклов, заряжается быстро, служит 48 лет

Система Ampere.StoragePro предлагает в 4 раза более высокую скорость зарядки и разрядки по сравнению с традиционными системами, с пиковой разрядной мощностью 20 кВт.

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Немецкий производитель Energiekonzepte Deutschland (EKD) представил домашнюю аккумуляторную систему Ampere.StoragePro (ASP). О том, как она работает, рассказало издание interestingengineering.com.

Ampere.StoragePro устанавливает новые стандарты производительности и гибкости для современных систем хранения энергии. Лабораторные испытания доказали, что потенциальный срок службы ASP может доходить до 48 лет. Это значительно выше среднего показателя по отрасли в 24 года. Такая долговечность может быть связана со сложной интегрированной системой безопасности, которая непрерывно контролирует энергетическую домашнюю сеть, заблаговременно отключаясь в ответ на любые отклонения напряжения, температуры или тока. Включение дополнительных датчиков еще больше повышает безопасность системы, обнаруживая потенциальные короткие замыкания или неправильную установку до того, как они перерастут в проблемы.

На практике EKD гарантирует полную производительность в течение 10 лет.

"Даже по истечении 10 лет Ampere.StoragePro сохраняет большую часть своей первоначальной емкости, что делает ее устойчивым и экономичным решением для долгосрочного хранения энергии", — утверждают в компании.

Это связано с тем, что разработчики использует призматические ячейки литий-железо-фосфата (LFP), известные своей безопасностью и способностью выдерживать до 12 000 циклов зарядки. Ячейки LiFePO4 также считаются супербезопасными, поскольку они не содержат токсичных химикатов и обладают высоким уровнем термической стабильности.

ASP не только отличается превосходным сроком службы, но и переопределяет стандарты производительности. Скорость зарядки и разрядки увеличивается в 4 раза по сравнению с обычными системами, а пиковая мощность разрядки составляет 20 кВт. Эффективность системы дополнительно повышается за счет включения трехфазного инвертора мощностью 12 кВт, трех независимых трекеров MPP и интеллектуальной технологии управления затенением. EKD утверждает, что эта комбинация может привести к впечатляющему увеличению фактической производительности хранения на 20 %.

Гибкость — еще одна ключевая особенность ASP. Она доступна в 6-ти различных версиях, предлагающих емкость хранения от 6,6 кВт*ч до 23,1 кВт*ч.

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Ранее мы писали, что органическая батарея на основе нафталина выдержала 850 циклов, сохранив 99,95% емкости. В ходе испытаний проточная батарея "из нафталина" при использовании с электролитом 1,5 моль/л продемонстрировала стабильную производительность при 850 циклах (примерно 40 дней).