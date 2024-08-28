Нова домашня батарея витримує 12 000 циклів, заряджається швидко, служить 48 років

Система Ampere.StoragePro пропонує в 4 рази вищу швидкість заряджання та розряджання порівняно з традиційними системами з піковою розрядною потужністю 20 кВт.

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Німецький виробник Energiekonzepte Deutschland (EKD) представив домашню акумуляторну систему Ampere.StoragePro (ASP). Про те, як вона працює, розповіло видання interestingengineering.com.

Ampere.StoragePro встановлює нові стандарти продуктивності та гнучкості для сучасних систем зберігання енергії. Лабораторні випробування довели, що потенційний термін служби ASP може сягати 48 років. Це значно вище середнього показника по галузі в 24 роки. Така довговічність може бути пов'язана зі складною інтегрованою системою безпеки, яка безперервно контролює енергетичну домашню мережу, завчасно відключаючись у відповідь на будь-які відхилення напруги, температури або струму. Включення додаткових датчиків ще більше підвищує безпеку системи, виявляючи потенційні короткі замикання або неправильне встановлення до того, як вони переростуть у проблеми.

На практиці EKD гарантує повну продуктивність протягом 10 років.

"Навіть після закінчення 10 років Ampere.StoragePro зберігає більшу частину своєї первісної ємності, що робить її стійким і економічним рішенням для довгострокового зберігання енергії", — стверджують у компанії.

Це пов'язано з тим, що розробники використовують призматичні осередки літій-залізо-фосфату (LFP), відомі своєю безпекою і здатністю витримувати до 12 000 циклів зарядки. Осередки LiFePO4 також вважаються супербезпечними, оскільки вони не містять токсичних хімікатів і мають високий рівень термічної стабільності.

ASP не тільки вирізняється чудовим терміном служби, а й перевизначає стандарти продуктивності. Швидкість зарядки і розрядки збільшується в 4 рази порівняно зі звичайними системами, а пікова потужність розрядки становить 20 кВт. Ефективність системи додатково підвищується завдяки включенню трифазного інвертора потужністю 12 кВт, трьох незалежних трекерів MPP та інтелектуальної технології управління затіненням. EKD стверджує, що ця комбінація може призвести до вражаючого збільшення фактичної продуктивності зберігання на 20 %.

Гнучкість — ще одна ключова особливість ASP. Вона доступна в 6-ти різних версіях, що пропонують ємність зберігання від 6,6 кВт*год до 23,1 кВт*год.

Акумулятор допоможе витягти максимум сонячної енергії навіть у похмурі дні, ефективно зберігаючи енергію для її використання ввечері, вночі.

Раніше ми писали, що органічна батарея на основі нафталіну витримала 850 циклів, зберігши 99,95% ємності. Під час випробувань проточна батарея "з нафталіну" при використанні з електролітом 1,5 моль/л продемонструвала стабільну продуктивність за 850 циклів (приблизно 40 днів).