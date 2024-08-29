Netpeak Agencies Group запускает новый бизнес-юнит

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Группа диджитал агентств Netpeak (входит в Netpeak Group), продолжая реализовывать стратегию маркетингового агентства интегрированных решений для бизнеса, запустила новый юнит — департамент медийной рекламы.

"Наша бизнес-стратегия построена на подходе создания инфраструктуры решений для наших партнеров, которая будет комплексно решать их маркетинговые и бизнес задачи. Многие на рынке знают нас, как лидера performance маркетинга, но благодаря нашему data driven подходу и helicopter view в проектах, последние годы нашей команде стало "тесно" в роли сугубо перформансного агентства, поэтому мы расширили спектр услуг, добавив медийное обслуживание, развитие бренда, а также стратегические и креативные наработки", — прокомментировал CEO Netpeak Agencies Group Дмитрий Скляр

По словам Дмитрия, все медийные продукты Netpeak будут построены на brandformance подходе. Поскольку команда внедряет медийные решения, основываясь на многолетнем опыте агентства в перформанс-маркетинге: использует аналитику данных, кросс-платформенность, прогнозирование и комплексное влияние на результаты, чтобы достичь поставленных целей.

Медийным директором Netpeak Agencies Group стал экс-управляющий директор медиа-агентства Initiative Сергей Костин. "После 20-ти лет в развитии более классических медийных сетевых агентств у меня появился внутренний запрос присоединиться к компании, которая сочетает в себе лидерство на диджитал рынке и при этом имеет базовый IT подход к процессам и данным. Я бы сказал, что ключевой вызов для меня — это развитие относительно нового направления для агентства через масштабирование бизнесов клиентов, благодаря медийным кампаниям. Потому что каждый небольшой или средний бизнес может быстро вырасти именно благодаря эффективным медийным коммуникациям. А медийные инвестиции каждого крупного бизнеса могут стать более измеримыми, благодаря глубокому пониманию всей воронки продаж", — поделился своими мыслями Сергей.

По словам Дмитрия Скляра, компания продолжает путь развития экспертизы и команды вокруг медийных инструментов Google Marketing Platform, получив уже 6 из 7 продуктовых сертификаций, которые подтверждают профессионализм и высокий уровень экспертизы. В планах агентства поднять уровень стандартов качества видеорекламы на украинском рынке, расширить медийное направление, придерживаясь высоких стандартов качества. Netpeak стало одним из немногих украинских агентств, которое в июне посетило дублинский офис Google, где начало совместную программу Video Expert Program для улучшения агентского предложения видео-инвентаря для наших партнеров.

Напомним, ранее команда Netpeak по работе с enterprise бизнесами уже имела успешные кейсы в медийном продвижении для масштабного игрока в нише страхования, fintech и для главной почты страны.