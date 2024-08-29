Netpeak Agencies Group запускає новий бізнес-юніт

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Група диджитал агентств Netpeak (входить в Netpeak Group), продовжуючи реалізовувати стратегію маркетингового агентства інтегрованих рішень для бізнесу, запустила новий юніт – департамент медійної реклами.

"Наша бізнес-стратегія побудована на підході створення інфраструктури рішень для наших партнерів, яка комплексно вирішуватиме їхні маркетингові та бізнесові завдання. Багато хто на ринку знає нас, як лідера performance маркетингу, але завдяки нашому data driven підходу та helicopter view у проєктах, останні роки нашій команді стало "тісно" в ролі суто перформансного агентства, тому ми розширили спектр послуг, додавши медійне обслуговування, розвиток бренду, а також стратегічні і креативні напрацювання", – прокоментував CEO Netpeak Agencies Group Дмитро Скляр

За словами Дмитра, всі медійні продукти Netpeak будуть побудовані на brandformance підході. Оскільки команда впроваджує медійні рішення, базуючись на багаторічному досвіді агентства в перформанс-маркетингу: використовує аналітику даних, крос-платформеність, прогнозування та комплексний вплив на результати, щоб досягти поставлених цілей.

Медійним директором Netpeak Agencies Group став екс-керуючий директор медіа-агенції Initiative Сергій Костін. "Після 20-ти років у розбудові більш класичних медійних мережевих агенцій в мене з’явився внутрішній запит доєднатися до компанії, яка поєднує в собі лідерство на диджитал ринку і при цьому має базовий IT підхід до процесів та даних. Я б сказав, що ключовий виклик для мене – це розвиток відносно нового напрямку для агентства через масштабування бізнесів клієнтів, завдяки медійним кампаніям. Бо кожен невеликий чи середній бізнес може швидко вирости саме завдяки ефективним медійним комунікаціям. А медійні інвестиції кожного великого бізнесу можуть стати більш вимірювані, завдяки глибокому розумінню всієї воронки продажів", – поділився своїми думками Сергій.

За словами Дмитра Скляра, компанія продовжує шлях розбудови експертизи та команди навколо медійних інструментів Google Marketing Platform, отримавши вже 6 з 7 продуктових сертифікацій,які підтверджують професіоналізм та високий рівень експертизию. У планах агентства підняти рівень стандартів якості відеореклами на українському ринку, розширити медійний напрямок, дотримуючись високих стандартів якості. Netpeak стало одним із небагатьох українських агентств, яке в червні відвідало дублінський офіс Google, де розпочало спільну програму Video Expert Program для покращення агентської пропозиції відео-інвентаря для наших партнерів.

Нагадаємо, раніше команда Netpeak по роботі з enterprise бізнесами вже мала успішні кейси у медійному просуванні для масштабного гравця у ніші страхування, fintech та для головної пошти країни.