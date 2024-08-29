Солнечные панели по всему миру под угрозой: явление из космоса может их уничтожить

Проблема, которая может поставить под угрозу солнечные батареи на планете, — это пыль. Пока некоторые компании ищут способы ее решения.

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Солнечные панели находятся под серьезной угрозой из-за космического явления, которое может их "убить", — атмосферная пыль. Стартап Бостонского университета Sol Clarit разработал электродинамический экран, который уничтожает пыль и тем самым препятствует загрязнению фотоэлементов, пишет ecoticias.com.

То, что пыль является одним из злейших врагов солнечных панелей, уже было доказано несколькими исследованиями. Грязный фотоэлемент работает хуже, чем чистый на 29,76%. Пыль имеет тенденцию скапливаться в определенных областях, и это может привести к постоянным эффектам. Этот вид загрязнения таже приводит к снижению эффективности на 8-15%, заслоняя солнечный свет. Стоит отметить, что атмосферная пыль бывает естественного и искусственного происхождения. Естественная возникает в результате осаждения космической пыли с неба, а также в результате поднятия пыли, пыльцы, пепла ветром. В море тоже образовывается пыль из кристаллов соли из высохших водяных брызг.

Очистка солнечных батарей водой может стать решением проблемы, однако в засушливых регионах воды и без того мало, чтобы тратить ее на очищение фотоэлементов. Также проблематично почистить солнечные элементы, расположенные на крышах домов. Есть компании, которые занимаются клинингом вручную, при помощи роботов и специальных устройств.

Стартап Sol Clarity разработал систему очистки панелей, которая использует дополнительный электродинамический слой. Это тонкий прозрачный слой, работающий с небольшим электрическим зарядом. Система называется Electrodynamic Screen (или EDS). На данный момент компания должна продолжить тестирование системы и обеспечить финансирование.

В конечном итоге, проблема, которая может поставить под угрозу солнечные батареи на планете, — это пыль. Пока некоторые компании ищут способы решения этой проблемы.

Ранее мы писали, что полупрозрачные солнечные панели без кремния смогут конкурировать с обычными фотоэлементами. Полупрозрачные и гибкие солнечные элементы имеют ряд применений в аэрокосмической отрасли, архитектуре и в носимых устройствах.