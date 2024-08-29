Сонячні панелі по всьому світу під загрозою: явище з космосу може їх знищити

Проблема, яка може поставити під загрозу сонячні батареї на планеті, — це пил. Поки що деякі компанії шукають способи її вирішення.

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Сонячні панелі перебувають під серйозною загрозою через космічне явище, яке може їх "вбити", — атмосферний пил. Стартап Бостонського університету Sol Clarit розробив електродинамічний екран, який знищує пил і тим самим перешкоджає забрудненню фотоелементів, пише ecoticias.com.

Те, що пил є одним із найлютіших ворогів сонячних панелей, уже було доведено кількома дослідженнями. Брудний фотоелемент працює гірше, ніж чистий на 29,76%. Пил має тенденцію накопичуватися на певних ділянках і це може призвести до постійних ефектів. Цей вид забруднення також спричиняє зниження ефективності на 8-15%, затуляючи сонячне світло. Варто зазначити, що атмосферний пил буває природного і штучного походження. Природний виникає внаслідок осадження космічного пилу з неба, а також унаслідок підняття пилу, пилку, попелу вітром. У морі теж утворюється пил із кристалів солі з висохлих водяних бризок.

Очищення сонячних батарей водою може розв'язати проблему, проте в посушливих регіонах води і без того мало, щоб витрачати її на фотоелементи. Також проблематично почистити сонячні елементи, розташовані на дахах будинків. Є компанії, які займаються клінінгом вручну, за допомогою роботів і спеціальних пристроїв.

Стартап Sol Clarity розробив систему очищення панелей, яка використовує додатковий електродинамічний шар, що працює з невеликим електричним зарядом. Система називається Electrodynamic Screen (або EDS). Наразі компанія повинна продовжити тестування системи та забезпечити фінансування.

Зрештою, проблема, яка може поставити під загрозу сонячні батареї на планеті, — це пил. Поки що деякі компанії шукають способи її вирішення.

Раніше ми писали, що напівпрозорі сонячні панелі без кремнію зможуть конкурувати зі звичайними фотоелементами. Напівпрозорі та гнучкі сонячні елементи мають низку застосувань в аерокосмічній галузі, архітектурі та в переносних пристроях.