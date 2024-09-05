Ученые впервые создали солнечные панели на основе натурального волокна: что известно (фото)

Новые солнечные панели на основе натурального волокна призваны улучшить тепловые и механические свойства солнечных модулей. Они имеют эффективность преобразования электроэнергии 10,8%.

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Ученые из SRM Института науки и технологий (Индия) создали натуральный материал, который обеспечивает оптимальное управление теплом и изоляцию фотоэлементов. Об этом сообщает ресурс PV Magazine.

Задняя часть из натурального волокна была изготовлена с помощью вакуумного переноса смолы (VARTM). Это — замена альтернативе с нижним слоем из полиэтилентерефталата (PET). Использование цеолитно-полиэфирных композитов с натуральными волокнами обеспечивает отличную структурную целостность, однородность и надежность, подчеркнули ученые.

Новые солнечные модули имеют эффективность преобразования электроэнергии 10,8%. Ученые построили поликристаллическую солнечную панель мощностью 4,5 Вт с Ecolam Max 3, автоматическим ламинатором с солнечным модулем с лентой загрузки и разгрузки.

Новые солнечные модули имеют эффективность преобразования электроэнергии 10,8%

"Хотя начальная стоимость может быть выше, долгосрочные преимущества включают меньшие затраты на обслуживание и лучшую производительность, особенно в суровых условиях", — добавили ученые.

Сама панель размером 20 на 20 см использует алюминиевую раму и ячейки, расположенные в две колонки, причем каждая колонка подключена к обходному диоду, чтобы образовать независимый ряд ячеек. Ученые также обнаружили, что производство сизалевых волокон выбрасывает примерно на 60% меньше CO2 и требует на 50% меньше энергии, чем производство РЕТ-листов.

В процессе VARTM используется вакуум, чтобы облегчить поток смолы в волокнистый слой, который содержится в пресс-форме, покрытой вакуумным пакетом. После пропитки композитную часть можно "затвердеть" при комнатной температуре.

Исследователи начали процесс с нанесения воска на поверхность производственного стола, обозначения размеров, размещения спиральных труб и закрепления герметичной ленты. Затем они использовали пленку, чтобы сделать "гладкую" обработку тыльного листа и положили на пленку другие волокнистые коврики. Затем сверху поместили еще один слой, после чего соединили вакуумную трубу со спиральной трубой.

Ранее мы писали о том, как были созданы солнечные панели, тоньше обычной бумаги. Ученые из Университета науки и технологий Цзянсу (КНР) создали солнечные панели на основе кремния, которые тоньше листа бумаги формата А4.