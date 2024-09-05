Вчені вперше створили сонячні панелі на основі натурального волокна: що відомо (фото)

Нові сонячні панелі на основі натурального волокна покликані покращити теплові та механічні властивості сонячних модулів. Вони мають ефективність перетворення електроенергії 10,8%.

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Вчені з SRM Інституту науки і технологій (Індія) створили натуральний матеріал, який забезпечує оптимальне керування теплом та ізоляцію фотоелементів. Про це повідомляє ресурс PV Magazine.

Задня частина з натурального волокна була виготовлена ​​за допомогою вакуумного перенесення смоли (VARTM). Це заміна альтернативі з нижнім шаром із поліетилентерефталату (PET). Використання цеолітно-поліефірних композитів з натуральними волокнами забезпечує відмінну структурну цілісність, однорідність і надійність, наголосили вчені.

Нові сонячні модулі мають ефективність перетворення електроенергії 10,8%. Вчені побудували полікристалічну сонячну панель потужністю 4,5 Вт з Ecolam Max 3, автоматичним ламінатором із сонячним модулем зі стрічкою завантаження та розвантаження.

Нові сонячні модулі мають ефективність перетворення електроенергії 10,8%

"Хоча початкова вартість може бути вищою, довгострокові переваги передбачають менші витрати на обслуговування та кращу продуктивність, особливо в суворих умовах", — додали вчені.

Сама панель розміром 20 на 20 см використовує алюмінієву раму та комірки, розташовані у дві колонки, причому кожна колонка підключена до обхідного діода, щоб утворити незалежну низку комірок. Вчені також виявили, що виробництво сизалевих волокон викидає приблизно на 60% менше CO2 і вимагає на 50% менше енергії, ніж виробництво РЕТ-листів.

У процесі VARTM використовується вакуум, щоби полегшити потік смоли в волокнистий шар, який міститься в прес-формі, вкритій вакуумним пакетом. Після просочення композитну частину можна "затвердіти" за кімнатної температури.

Дослідники розпочали процес із нанесення воску на поверхню виробничого столу, позначення розмірів, розміщення спіральних труб і закріплення герметичної стрічки. Потім вони використали плівку, щоб зробити "гладку" обробку тильного аркуша та поклали на плівку інші волокнисті килимки. Потім зверху помістили ще один шар, після чого з’єднали вакуумну трубу зі спіральною трубою.

Раніше ми писали про те, як було створено сонячні панелі, тонші за звичайний папір. Вчені з Університету науки і технологій Цзянсу (КНР) створили сонячні панелі на основі кремнію, які тонші за аркуш паперу формату А4.