Самый большой энергетический проект в истории: 52 млрд солнечных панелей могут установить по миру

Ученые подсчитали, что если внедрять проект в жизнь, то придется покрыть фотоэлементами 3,2 млн км автомагистралей по всему миру.

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В журнале Earth’s Future было опубликовано исследование, в котором оцениваются преимущества применения большого количества солнечных панелей вдоль самых посещаемых автомагистралей и главных дорог городов. Если осуществить такой проект, то можно было бы внести посильный вклад в производство чистой энергии, пишет ecoticias.com.

Ученые подсчитали, что если внедрять проект в жизнь, то придется покрыть 3,2 млн км автомагистралей по всему миру. Также потребуется возвести крепежи для фотоэлементов. Обслуживать эти солнечные панели будет непросто, поскольку предполагается их расположение на высоте нескольких метров над землей при помощи специальных несущих конструкций. Исследователи подчеркивают необходимость в специализированном оборудовании и обученном персонале для выполнения задач по обслуживанию, что может еще больше увеличить расходы на внедрение таких дорожных солнечных электростанций.

На практике такой проект можно осуществить, но в более мелких масштабах. Например, несколько стран по всему миру начинают разрабатывать проекты такого типа, занимая уже построенные пространства для получения выгоды от солнечной энергии и оставляя плодородные земли для сельского хозяйства и других нужд.

Согласно вышеупомянутому исследованию, был сделан вывод, что, покрывая солнечными панелями, можно получить более чем в четыре раза больше энергии, чем Соединенные Штаты в год, даже компенсируя 28,78% выбросов углекислого газа, которые выбрасываются ежегодно. Этот значительный прогресс в энергетической и автомобильной промышленности поможет совершить прорыв в сокращении выбросов углекислого газа за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Кроме того, внедрение солнечных батарей вдоль автомагистралей может стимулировать инновации в непосредственно связанных технологиях и мотивировать больше отраслей выбирать устойчивые и стабильные альтернативы, которые приносят пользу окружающей среде, нейтрализуя СО2.

Ранее мы писали, что солнечные батареи достигли рекордной эффективности благодаря новой технологии. Пассивированные терпиридином солнечные панели из перовскита в достигли КПД 25%, а также повышенной термической и световой стабильности.