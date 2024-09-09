Найбільший енергетичний проєкт в історії: 52 млрд сонячних панелей можуть встановити у світі

Вчені підрахували, що якщо впроваджувати проєкт у життя, то доведеться покрити фотоелементами 3,2 млн км автомагістралей по всьому світу.

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У журналі Earth's Future було опубліковано дослідження, в якому оцінюються переваги застосування великої кількості сонячних панелей уздовж найбільш відвідуваних автомагістралей і головних доріг міст. Якщо здійснити такий проєкт, то можна було б зробити посильний внесок у виробництво чистої енергії, пише ecoticias.com.

Вчені підрахували, що якщо впроваджувати проєкт у життя, то доведеться покрити 3,2 млн км автомагістралей по всьому світу. Також буде потрібно звести кріплення для фотоелементів. Обслуговувати ці сонячні панелі буде непросто, оскільки передбачається їх розташування на висоті кількох метрів над землею за допомогою спеціальних несучих конструкцій. Дослідники наголошують на необхідності в спеціалізованому обладнанні та навченому персоналі для виконання завдань з обслуговування, що може ще більше збільшити витрати на впровадження таких дорожніх сонячних електростанцій.

На практиці такий проєкт можна здійснити, але в більш дрібних масштабах. Наприклад, кілька країн по всьому світу починають розробляти проєкти такого типу, займаючи вже побудовані простори для отримання вигоди від сонячної енергії та залишаючи родючі землі для сільського господарства та інших потреб.

Згідно з вищезазначеним дослідженням, було зроблено висновок, що, покриваючи сонячними панелями, можна отримати більш ніж у чотири рази більше енергії, ніж Сполучені Штати на рік, навіть компенсуючи 28,78% викидів вуглекислого газу, які викидаються щорічно. Цей значний прогрес в енергетичній та автомобільній промисловості допоможе здійснити прорив у скороченні викидів вуглекислого газу за рахунок переходу на поновлювані джерела енергії. Крім того, впровадження сонячних батарей уздовж автомагістралей може стимулювати інновації в безпосередньо пов'язаних технологіях і мотивувати більше галузей обирати стійкі та стабільні альтернативи, які приносять користь навколишньому середовищу, нейтралізуючи СО2.

Раніше ми писали, що сонячні батареї досягли рекордної ефективності завдяки новій технології. Пасивовані терпіридином сонячні панелі з перовскіту досягли ККД 25%, а також підвищеної термічної та світлової стабільності.