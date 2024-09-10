ТОП-6 самых мощных портативных электростанций 2024 года от Anker, Jackery, EcoFlow (видео)

Среди лучших портативных электростанций 2024 — Jackery Explorer 300, EcoFlow Delta 2, Anker Solix C1000, Westinghouse iGen200s, Anker Solix F2000. Они сочетают мощность, компактный размер, приятную цену, высокую скорость зарядки.

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Самые актуальные электростанции этого года представили такие бренды, как Anker, Jackery и EcoFlow. Их максимальная мощность может достигать 194 AC, а среди бонусов — быстрая зарядка и большое количество розеток. Об этом пишет портал NBC News.

Anker Solix C1000

Выходная мощность переменного тока Anker Solix C1000 – 1800-2400 Вт, размеры: 14,8 x 8,07 x 10,5 дюймов. Он также поставляется с удобной сопутствующей программой для смартфонов и (как следует из названия Solix) розетками для подключения солнечных панелей.

Anker Solix C1000

Jackery Explorer 300

Jackery Explorer 300 – это отличный недорогой выбор для меньших потребностей энергии. Его емкость — 293 Вт-час, что даст вам несколько часов комфортного использования энергоемкого туристического снаряжения или несколько дней зарядки базовых устройств смартфонов. При легком весе это легкий вариант, который вы можете легко носить с помощью крепкой ручки, он также ударопрочный и изготовлен из огнестойкого материала.

Jackery Explorer 300

EcoFlow Delta 2 Max с солнечной панелью 400 Вт

Мощность устройства — 400 Вт, кроме того, оно имеет высокий показатель эффективности – 23%. Также, в паре с микроинвертором PowerStream вы сможете накапливать солнечную энергию.

EcoFlow Delta 2 Max с солнечной панелью 400 Вт

EcoFlow Delta 2

В этом устройстве вы получаете удаленное управление, выходную мощность переменного тока 1800 Вт и возможность до 13 устройств одновременно. Весит зарядное устройство 12 кг, а за счет мощности вы можете питать более 90% домашних гаджетов.

EcoFlow Delta 2

Westinghouse iGen200s

Устройство Westinghouse iGen200s имеет высокий рейтинг 4,4 на Amazon и низкую цену в примерно 130 долларов. По словам производителя, он может зарядить телефон до 21 раза. Кроме того, он имеет 6 розеток.

Westinghouse iGen200s

Anker Solix F2000

Комфортный дизайн, который подразумевает ручку, как у чемодана, и размер 20,7 x 15,5 x 9,8 дюймов, делает устройство удобным в переноске. 12 доступных розеток и конструкция позволяют к подключить Solix F2000 множество устройств, а сам прибор соединить с солнечной панелью.

Anker Solix F2000

Ранее мы писали про лучшие портативные зарядные станции 2024 года: Jackery, Anker, Bluetti. ​​ В ходе тестов себя отлично показали станции Jackery Explorer 2000 Plus, BougeRV Flash300, Anker Solix F3800, Jackery Explorer 1000 Plus, Bluetti AC70, Bluetti AC200 Max, Zendure SuperBase Pro 2000 и EcoFlow Delta Mini.