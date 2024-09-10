ТОП 6 найпотужніших портативних електростанцій 2024 року від Anker, Jackery, EcoFlow (відео)

Серед найкращих портативних електростанцій 2024 року — Jackery Explorer 300, EcoFlow Delta 2, Anker Solix C1000, Westinghouse iGen200s, Anker Solix F2000. Вони поєднують потужність, компактний розмір, приємну ціну, високу швидкість зарядки.

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Найактуальніші електростанції цього року представили такі бренди, як Anker, Jackery та EcoFlow. Їхня максимальна потужність може сягати 194 AC, а серед бонусів — швидка зарядка та велика кількість розеток. Про це пише портал NBC News.

Anker Solix C1000

Вихідна потужність змінного струму Anker Solix C1000 — 1800-2400 Вт, розміри: 14,8 x 8,07 x 10,5 дюймів. Він також поставляється зі зручною супутньою програмою для смартфонів і (як випливає з назви Solix) розетками для підключення сонячних панелей.

Anker Solix C1000

Jackery Explorer 300

Jackery Explorer 300 — це відмінний недорогий вибір для менших потреб енергії. Його ємність — 293 Вт-год, що дасть вам кілька годин комфортного використання енергоємного туристичного спорядження або кілька днів зарядки базових пристроїв смартфонів. При легкій вазі це легкий варіант, який ви можете легко носити за допомогою міцної ручки, він також ударостійкий і виготовлений з вогнестійкого матеріалу.

Jackery Explorer 300

EcoFlow Delta 2 Max із сонячною панеллю 400 Вт

Потужність пристрою — 400 Вт, крім того, він має високий показник ефективності — 23%. Також, у парі з мікроінвертором PowerStream ви зможете накопичувати сонячну енергію.

EcoFlow Delta 2 Max із сонячною панеллю 400 Вт

EcoFlow Delta 2

У цьому пристрої ви отримуєте віддалене управління, вихідну потужність змінного струму 1800 Вт і можливість до 13 пристроїв одночасно. Важить зарядний пристрій 12 кг, а завдяки потужності ви можете живити понад 90% домашніх гаджетів.

EcoFlow Delta 2

Westinghouse iGen200s

Пристрій Westinghouse iGen200s має високий рейтинг 4,4 на Amazon і низьку ціну в приблизно 130 доларів. За словами виробника, він може зарядити телефон до 21 разу. Крім того, він має 6 розеток.

Westinghouse iGen200s

Anker Solix F2000

Комфортний дизайн, який передбачає ручку, як у валізи, і розмір 20,7 x 15,5 x 9,8 дюймів, робить пристрій зручним у перенесенні. 12 доступних розеток і конструкція дають змогу під'єднати Solix F2000 до безлічі пристроїв, а сам прилад з'єднати із сонячною панеллю.

Anker Solix F2000

Раніше ми писали про найкращі портативні зарядні станції 2024 року: Jackery, Anker, Bluetti. Під час тестів себе відмінно показали станції Jackery Explorer 2000 Plus, BougeRV Flash300, Anker Solix F3800, Jackery Explorer 1000 Plus, Bluetti AC70, Bluetti AC200 Max, Zendure SuperBase Pro 2000 і EcoFlow Delta Mini.