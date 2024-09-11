Гигантский трансформатор поможет добывать энергию прямо из моря: где и когда его запустят

Ученые из Центра исследований морской энергии Университета Западной Австралии показали прототип генератора, обосновывающего возобновляемую волновую энергию.

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Moored MultiMode Multibody (M4) преобразует энергию волн и имеет впечатляющие размеры. Следующие полгода устройство будут тестировать на эффективность, а затем большую модель построят и развернут на море. Об этом пишет New Atlas.

После церемонии запуска устройства, состоявшейся на прошлой неделе, разработчики планируют эксплуатировать его в течение шести месяцев и собирать данные о том, насколько эффективно он генерирует энергию.

Швартовный многорежимный многокорпусный корпус (M4)

Демонстрация модели M4 показывает 24 м длины и почти 10 м ширины машины. Аппарат состоит из шарнирной стальной рамы, поддерживаемой четырьмя буями. Шарнирное действие этой рамы генерирует силу с каждым колебанием воды.

В движении M4 — его New Atlas сравнивает с танцующим "пауком" на воде из-за особенностей поведения на волнах — больше, чем кажется на первый взгляд. Шарнирная конструкция и угловое вращение рамы под волнами генерируют энергию с каждым колебанием окружающей воды.

Максимальная мощность M4 составляет 10 кВт. Это даже немного, учитывая его размер. Для сравнения, более компактный прототип Waveswing, разработанный шотландской компанией AWS Energy, имеет максимальную мощность 80 кВт.

Тем не менее, исследователям еще есть в чем разобраться перед запуском M4. Остается выяснить, как система справляется с трудностями, связанными с погружной техникой. Этот вопрос включает коррозию, биологическое обрастание, вызванное водорослями и усоподобными моллюсками, и повреждения, вызванные мусором, переносимым океанскими волнами.

Ранее мы писали о том, как уникальный преобразователь энергии волн сделали похожим на "летающую тарелку". Устройство оснащено плавучим приводом, который генерирует "зеленое" электричество из движения волн.