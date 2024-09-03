Уникальный преобразователь энергии волн сделали похожим на "летающую тарелку" (фото)

Устройство оснащено плавучим приводом, который генерирует "зеленое" электричество из движения волн.

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CETO, полностью подводный преобразователь энергии волн (WEC) от австралийской компании Carnegie Clean Energy, будет использован для сбора кинетической энергии волн. О новинке рассказало издание interestingengineering.com.

Преобразователи наподобие CETO обычно имеют конструкцию, напоминающую огромную луковицу, или змею, и располагаются они на поверхности воды. Но устройство, о котором идет речь в этом материале, больше похоже на НЛО. Его плоская и конструкция облегчает развертывание и не наносит вред подводным обитателям. Оно оснащено плавучим приводом, который генерирует безуглеродное электричество из движения волн. Прототип был разработан на Бискайской морской энергетической платформе (BiMEP, Испания) и, как ожидается, будет запущен в работу в 2025 году.

Carnegie Clean Energy стремится продемонстрировать, что ее технология преобразования энергии волн находится на одном уровне с устройствами солнечной и ветровой энергии, которые сегодня развернуты по всему миру. Компания обратилась в Lloyd's Register для оценки преобразователя CETO. Группа из шести специалистов оценит новые аспекты конструкции CETO и предоставит результаты, свидетельствующие о том, можно ли новинке получить сертификат IECRE.

Преобразователь волновой энергии CETO Фото: Carnegie Clean Energy

Преобразователи волновой энергии находятся не на берегу, а в открытом море или океане. Дело в том, что до берега волны доходят ослабленными. Отдельные части конструкций таких устройств при прохождении волн качаются друг относительно друга. Есть и шарнирные конструкции, которые позволяют одной части подниматься и опускаться вслед за волной, а другой оставаться неподвижной. Такое смещение элементов преобразователя обеспечивает прокачку воздуха или воды через турбины, соединенные с электрогенераторами. Таким образом кинетическая энергия волн преобразовывается в механическую и электрическую.

Ранее мы писали, что ученые совершили прорыв, придумав эффективный метод производства водородного топлива. Исследователи использовали ИИ для того, чтобы "зеленая" энергетика стала еще более доступной.