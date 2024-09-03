Унікальний перетворювач енергії хвиль зробили схожим на "літаючу тарілку" (фото)

Пристрій оснащений плавучим приводом, який генерує "зелену" електрику з руху хвиль.

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CETO, повністю підводний перетворювач енергії хвиль (WEC) від австралійської компанії Carnegie Clean Energy, буде використаний для збору кінетичної енергії хвиль. Про новинку розповіло видання interestingengineering.com.

Перетворювачі на кшталт CETO зазвичай мають конструкцію, що нагадує величезну цибулину, або змію, і розташовуються вони на поверхні води. Але пристрій, про який ідеться в цьому матеріалі, більше схожий на НЛО. Його плоска конструкція полегшує розгортання і не завдає шкоди підводним мешканцям. Він оснащений плавучим приводом, який генерує безвуглецеву електрику з руху хвиль. Прототип розробили на Біскайській морській енергетичній платформі (BiMEP, Іспанія) і, як очікують, його запустять у роботу у 2025 році.

Carnegie Clean Energy прагне продемонструвати, що її технологія перетворення енергії хвиль перебуває на одному рівні з пристроями сонячної та вітрової енергії, які сьогодні розгорнуті по всьому світу. Компанія звернулася до Lloyd's Register для оцінки перетворювача CETO. Група з шести фахівців оцінить нові аспекти конструкції CETO і надасть результати, що свідчать про те, чи можна новинці отримати сертифікат IECRE.

Перетворювач хвильової енергії CETO Фото: Carnegie Clean Energy

Перетворювачі хвильової енергії знаходяться не на березі, а у відкритому морі або океані. Річ у тім, що до берега хвилі доходять ослабленими. Окремі частини конструкцій таких пристроїв під час проходження хвиль хитаються одна відносно одної. Є й шарнірні конструкції, які дають змогу одній частині підніматися й опускатися слідом за хвилею, а іншій залишатися нерухомою. Такий зсув елементів перетворювача забезпечує прокачування повітря або води через турбіни, з'єднані з електрогенераторами. Таким чином кінетична енергія хвиль перетворюється на механічну та електричну.

Раніше ми писали, що вчені зробили прорив, придумавши ефективний метод виробництва водневого палива. Дослідники використовували ШІ для того, щоб "зелена" енергетика стала ще більш доступною.