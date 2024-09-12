Солнечная электростанция производит питьевую воду: как работает удивительное устройство (фото)

Установка преобразует 93% солнечного света в полезную энергию, производя 20 л пресной воды на квадратный метр в день, что значительно превосходит традиционные методы опреснения.

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Исследователи из Университета Ватерлоо разработали энергоэффективное опреснительное устройство, которое использует энергию солнца для производства чистой питьевой воды из морской воды. Об этом пишет interestingengineering.com.

Установка испаряет и конденсирует воду в закрытой системе, устраняя накопление соли и значительно повышая устойчивость процесса. В отличие от традиционных систем, которым требуется постоянная очистка, эта новая технология обеспечивает непрерывное опреснение без перерывов. Система зависит от солнечной энергии. Она может преобразовывать 93% солнечного света в полезную энергию, что является значительным улучшением по сравнению с текущими технологиями опреснения. Такая высокая эффективность позволяет устройству производить около 20 л пресной воды на квадратный метр каждый день, что соответствует рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения суточной потребности в воде на человека. Установка является портативной, что делает ее идеальным решением для регионов, где не хватает пресной воды.

В основе системы лежит сочетание инновационных материалов с использованием никелевой пены, покрытой проводящим полимером и термочувствительными частицами пыльцы. Эти материалы поглощают солнечный свет по всему солнечному спектру, преобразуя его в тепло. Тонкий слой морской воды на поверхности полимера нагревается и движется вверх, подобно капиллярному эффекту, наблюдаемому в деревьях.

Устройство для опреснения воды Фото: University of Waterloo

Традиционные системы опреснения, которые работают по принципу проталкивания морской воды через мембраны для отделения соли, являются энергоемкими и подвержены эксплуатационным проблемам. Накопление соли на поверхности устройства часто засоряет систему, требуя частого обслуживания и нарушая непрерывную работу. Однако ученые из Университета Ватерлоо нашли инновационное решение, разработав устройство для опреснения на солнечной энергии. Оно имитирует способ, которым деревья естественным образом переносят воду от своих корней к листьям. По мере испарения воды соль переносится в нижний слой устройства, эффективно предотвращая засоры. Этот самоочищающийся механизм напоминает систему обратной промывки бассейна, позволяя устройству работать непрерывно без обслуживания.

В будущем исследователи планируют построить более крупный прототип для испытания технологии в море и оценки ее потенциала для масштабирования. "Если испытание окажется успешным, технология сможет устойчиво поставлять пресную воду прибрежным сообществам и способствовать достижению целей устойчивого развития ООН три, шесть, десятая и двенадцатая", — сказали ученые.

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