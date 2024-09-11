ТОП-5 технологий, которые делают солнечные панели эффективнее и лучше: что придумали ученые

"Летающие" солнечные фермы, перовскит, использование ИИ, прозрачные фотоэлементы — все эти разработки ученых призваны улучшить солнечную энергетику во всем мире.

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Ученые ежедневно работают над тем, чтобы "зеленая" энергетика развивалась во всем мире. Множество методов и технологий напрямую касаются солнечной энергии, так как она самая быстрорастущая среди остальных видом возобновляемых источников. В этом материале издание technext24.com рассказало об инновациях солнечных батарей.

Перовскитные солнечные элементы

Одним из самых выдающихся достижений в области "зеленых" технологий является разработка перовскитных солнечных элементов. В отличие от традиционных батарей на основе кремния, перовскитные материалы дешевле в производстве и могут быть изготовлены с использованием простых, недорогих процессов.

Эти элементы нового поколения продемонстрировали замечательную способность преобразовывать солнечный свет в электричество с более высокими показателями эффективности, иногда даже превосходящими кремниевые аналоги. Еще одним преимуществом таких ячеек является их гибкость и легкость, что позволяет интегрировать их в более широкий спектр продуктов, от носимых технологий до строительных материалов.

Перовскитная солнечная панель Фото: Imec

Двусторонние солнечные панели

Двусторонние солнечные панели, в отличие от обычных, которые улавливают солнечный свет только с одной стороны, могут поглощать свет как спереди, так и сзади, тем самым улавливая больше лучей в течение дня и повышая общую эффективность.

Эти креативные фотоэлементы особенно эффективны в средах, где солнечный свет отражается от таких поверхностей, как снег, вода или белые крыши, что делает их идеальными для различных локаций и установок.

Двусторонние солнечные панели Фото: FutureVoltaics

Солнечные окна

Так называемые солнечные окна могли бы заменить обычные стеклопакеты в зданиях. Ученые и инженеры мечтают о небоскребах, полностью покрытых солнечными батареями. Это превратило бы здания в вертикальные солнечные фермы. Более того, такие окна могут сократить углеродный след, оставляемый большими городами.

Чтобы произвести революцию в городском потреблении энергии, эти окна превращают обычные стеклянные поверхности в панели, генерирующие электроэнергию. Установки состояли бы из прозрачных фотоэлектрических элементов для улавливания солнечного света вместе с проходящим через них светом.

Прозрачная солнечная батарея

"Летающие" солнечные фермы

С ростом населения и нехваткой земельных участков "летающие" солнечные фермы дают возможность максимально использовать пространство при помощи солнечной энергии. В данном случае солнечные панели устанавливаются на водоемах, таких как озера, водохранилища и моря. Благодаря этому люди не только смогут использовать дополнительное пустое пространство, но и повышать эффективность за счет охлаждающего эффекта.

Искусственный интеллект — интеграция солнечных панелей

Интеграция ИИ с солнечными панелями является частью тенденции к более "умным" энергетическим системам. Благодаря машинному обучению и ИИ-моделям эффективность солнечных батарей растет и позволяет людям адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям. С помощью этих технологий ученые могут анализировать огромные объемы данных вместе с информацией в реальном времени, такой как размещение, потребности в обслуживании и регулировка угла наклона фотоэлементов.

Ранее мы писали, что солнечная панель работает ночью на разнице температур. Устройство можно использовать для выработки электроэнергии за счет разницы температур между ним и воздухом. Следовательно, батарея может вырабатывать немного энергии даже при отсутствии солнечных лучей.