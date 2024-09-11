Солнечная панель работает ночью на разнице температур: что известно о необычном устройстве

Устройство можно использовать для выработки электроэнергии за счет разницы температур между ним и воздухом. Следовательно, батарея может вырабатывать немного энергии даже при отсутствии солнечных лучей.

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Ученые из Стэнфордского университета недавно разработали новый тип солнечных панелей, которые способны производить электричество ночью. Этот инновационный подход решает одну из ключевых проблем в традиционных солнечных энергосистемах, что позволяет расширить непрерывное производство возобновляемой энергии, пишет ecoticias.com.

В основе этой технологии лежит так называемое радиационное охлаждение. Ночью солнечные батареи выделяют тепло и охлаждаются до температур ниже температуры окружающей среды. Команде из Стэнфордского университета удалось придумать очень креативный способ использования разницы температур для проведения электричества. Ученые интегрировали термоэлектрический генератор в традиционные солнечные элементы для выполнения этой задачи. В результате, устройство можно использовать для выработки электроэнергии за счет разницы температур между ним и воздухом. Следовательно, панель может вырабатывать немного энергии даже при отсутствии солнечных лучей.

Модифицированная система солнечных панелей может похвастаться несколькими примечательными особенностями:

Непрерывная генерация электроэнергии: новая технология солнечной энергии отличается от обычных солнечных панелей, которые работают днем, а не ночью.

Готовые компоненты: система была разработана из легкодоступных материалов и компонентов, и было установлено, что использование таких материалов и компонентов может облегчить распространение внедрения системы для привлечения других более крупных учреждений.

Двойная функциональность: термоэлектрический генератор не только обеспечивает генерацию электроэнергии ночью, но и повышает эффективность днем, когда он работает в тандеме, чтобы производить больше электроэнергии по мере того, как панели нагреваются.

Потенциал для модернизации существующих панелей: его также можно применить к существующей установке солнечных панелей, тем самым значительно увеличивая ее область применения.

Ночные фотоэлементы могут стать незаменимым решением для тех регионов, где мало солнечного света. Например, их можно будет использовать на крайнем севере, на Аляске и в тех местах, которые сильно зависят от ископаемого топлива.

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