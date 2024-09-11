Сонячна панель працює вночі на різниці температур: що відомо про незвичайний пристрій

Пристрій можна використовувати для вироблення електроенергії за рахунок різниці температур між ним і повітрям. Отже, батарея може виробляти трохи енергії навіть за відсутності сонячних променів.

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Вчені зі Стенфордського університету нещодавно розробили новий тип сонячних панелей, які здатні виробляти електрику вночі. Цей інноваційний підхід вирішує одну з ключових проблем у традиційних сонячних енергосистемах, що дає змогу розширити безперервне виробництво відновлюваної енергії, пише ecoticias.com.

В основі цієї технології лежить так зване радіаційне охолодження. Вночі сонячні батареї виділяють тепло і охолоджуються до температур, нижчих за температуру навколишнього середовища. Команді зі Стенфордського університету вдалося придумати дуже креативний спосіб використання різниці температур для проведення електрики. Вчені інтегрували термоелектричний генератор у традиційні сонячні елементи для виконання цього завдання. У результаті, пристрій можна використовувати для вироблення електроенергії за рахунок різниці температур між ним і повітрям. Отже, панель може виробляти трохи енергії навіть за відсутності сонячних променів.

Модифікована система сонячних панелей може похвалитися кількома примітними особливостями:

Безперервна генерація електроенергії: нова технологія сонячної енергії відрізняється від звичайних сонячних панелей, які працюють вдень, а не вночі.

Готові компоненти: система була розроблена з легкодоступних матеріалів і компонентів, і було встановлено, що використання таких матеріалів і компонентів може полегшити поширення впровадження системи для залучення інших більших установ.

Подвійна функціональність: термоелектричний генератор не тільки забезпечує генерацію електроенергії вночі, а й підвищує ефективність вдень, коли він працює в тандемі, щоб виробляти більше електроенергії в міру того, як панелі нагріваються.

Потенціал для модернізації наявних панелей: його також можна застосувати до наявної установки сонячних панелей, тим самим значно збільшуючи її сферу застосування.

Нічні фотоелементи можуть стати незамінним рішенням для тих регіонів, де мало сонячного світла. Наприклад, їх можна буде використовувати на крайній півночі, на Алясці та в тих місцях, які сильно залежать від викопного палива.

Раніше ми повідомляли, як швидко окупляться сонячні панелі в Україні в умовах зростання тарифів. Щоб порахувати рентабельність роботи сонячної панелі, потрібно враховувати комплектацію і вид обладнання.