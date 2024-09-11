ТОП 5 технологій, які роблять сонячні панелі ефективнішими та кращими: що придумали вчені

"Літаючі" сонячні ферми, перовскіт, використання ШІ, прозорі фотоелементи — всі ці розробки вчених покликані поліпшити сонячну енергетику в усьому світі.

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Вчені щодня працюють над тим, щоб "зелена" енергетика розвивалася в усьому світі. Безліч методів і технологій безпосередньо стосуються сонячної енергії, оскільки вона найшвидше зростає серед інших видів поновлюваних джерел. У цьому матеріалі видання technext24.com розповіло про інновації сонячних батарей.

Перовскітні сонячні елементи

Одним із найвидатніших досягнень у галузі "зелених" технологій є розробка перовскітних сонячних елементів. На відміну від традиційних батарей на основі кремнію, перовскітні матеріали дешевші у виробництві і можуть бути виготовлені з використанням простих, недорогих процесів.

Ці елементи нового покоління продемонстрували чудову здатність перетворювати сонячне світло на електрику з більш високими показниками ефективності, які іноді навіть перевершують кремнієві аналоги. Ще однією перевагою таких осередків є їхня гнучкість і легкість, що дає змогу інтегрувати їх у ширший спектр продуктів, від носимих технологій до будівельних матеріалів.

Перовскітна сонячна панель Фото: Imec

Двосторонні сонячні панелі

Двосторонні сонячні панелі, на відміну від звичайних, які вловлюють сонячне світло тільки з одного боку, можуть поглинати світло як спереду, так і ззаду, у такий спосіб вловлюючи більше променів упродовж дня і підвищуючи загальну ефективність.

Ці креативні фотоелементи особливо ефективні в середовищах, де сонячне світло відбивається від таких поверхонь, як сніг, вода або білі дахи, що робить їх ідеальними для різноманітних локацій та установок.

Двосторонні сонячні панелі Фото: FutureVoltaics

Сонячні вікна

Так звані сонячні вікна могли б замінити звичайні склопакети в будівлях. Вчені та інженери мріють про хмарочоси, повністю вкриті сонячними батареями. Це перетворило б будівлі на вертикальні сонячні ферми. Ба більше, такі вікна можуть скоротити вуглецевий слід, який залишають великі міста.

Щоб зробити революцію в міському споживанні енергії, ці вікна перетворюють звичайні скляні поверхні на панелі, що генерують електроенергію. Установки складалися б із прозорих фотоелектричних елементів для вловлювання сонячного світла разом зі світлом, що проходить через них.

Прозора сонячна батарея

"Літаючі" сонячні ферми

Зі зростанням населення і браком земельних ділянок "літаючі" сонячні ферми дають можливість максимально використовувати простір за допомогою сонячної енергії. У цьому разі сонячні панелі встановлюються на водоймах, таких як озера, водосховища і моря. Завдяки цьому люди не тільки зможуть використовувати додатковий порожній простір, а й підвищувати ефективність за рахунок охолоджувального ефекту.

Штучний інтелект — інтеграція сонячних панелей

Інтеграція ШІ з сонячними панелями є частиною тенденції до більш "розумних" енергетичних систем. Завдяки машинному навчанню та ШІ-моделям ефективність сонячних батарей зростає і дає змогу людям адаптуватися до мінливих умов і вимог. За допомогою цих технологій вчені можуть аналізувати величезні обсяги даних разом з інформацією в реальному часі, такою як розміщення, потреби в обслуговуванні та регулювання кута нахилу фотоелементів.

Раніше ми писали, що сонячна панель працює вночі на різниці температур. Пристрій можна використовувати для вироблення електроенергії за рахунок різниці температур між ним і повітрям. Отже, батарея може виробляти трохи енергії навіть за відсутності сонячних променів.