Вода, полученная из ничего посреди пустыни: новое изобретение использует энергию из космоса

Генератор может производить от 2 до 3 л воды на квадратный метр в день. Для осуществления всех процессов не требуется никакого вмешательства человека.

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Команда исследователей из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) разработала "солнечное" устройство, которое обещает изменить способ сбора воды в районах, где наблюдается ее дефицит, пишет ecoticias.com.

Это инновационное устройство состоит из вертикальных микроканалов, заполненных солевым раствором. Последний был применен для того, чтобы он правильно взаимодействовать с имеющимися в воздухе молекулами воды. Оно улавливает влагу из воздуха, и для этого в нижней части имеется открытая конструкция. Потом собранный конденсат превращается в пар благодаря солнечному теплу. На этом этапе ключевую роль играет верхняя часть устройства, заключенная в герметичную камеру.

Затем в игру вступает стадия конденсации пара — важный процесс для выработки жидкости. В частности, этот процесс происходит на внутренней поверхности упомянутой выше камеры, где ранее образовавшийся пар начинает охлаждаться — так ученые получают вполне пригодную для питья воду. Потом воду собирают в контейнер.

Испытания проводились в Саудовской Аравии и показали, что данный генератор может производить от 2 до 3 л воды на квадратный метр в день. Для осуществления всех процессов не требуется никакого вмешательства человека. Устройство также смогло производить большое количество H2O в течение нескольких недель, что делает его инструментом с большим потенциалом для применения в крайне пустынных районах, где доступ к питьевой воде практически нулевой.

Это "солнечное" устройство, способное генерировать питьевую воду из влажности воздуха, предлагает чрезвычайно многообещающее решение для районов, наиболее пострадавших от засухи. Имея возможность эффективно и полностью автономно производить воду, можно сказать, что это жизненно важный инструмент для мест с ограниченным доступом к питьевой воде.

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