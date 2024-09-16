Вода, отримана з нічого посеред пустелі: новий винахід використовує енергію з космосу

Генератор може виробляти від 2 до 3 л води на квадратний метр на день. Для здійснення всіх процесів не потрібно жодного втручання людини.

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Команда дослідників з Університету науки і технологій імені короля Абдалли (Саудівська Аравія) розробила "сонячний" пристрій, який обіцяє змінити спосіб збору води в районах, де спостерігається її дефіцит, пише ecoticias.com.

Цей інноваційний пристрій складається з вертикальних мікроканалів, заповнених сольовим розчином. Останній був застосований для того, щоб він правильно взаємодіяв з наявними в повітрі молекулами води. Воно вловлює вологу з повітря, і для цього в нижній частині є відкрита конструкція. Потім зібраний конденсат перетворюється на пару завдяки сонячному теплу. На цьому етапі ключову роль відіграє верхня частина пристрою, укладена в герметичну камеру.

Потім у гру вступає стадія конденсації пари — важливий процес для вироблення рідини. Зокрема, цей процес відбувається на внутрішній поверхні згаданої вище камери, де раніше утворена пара починає охолоджуватися — так вчені отримують цілком придатну для пиття воду. Потім воду збирають у контейнер.

Випробування проводилися в Саудівській Аравії і показали, що цей генератор може виробляти від 2 до 3 л води на квадратний метр на день. Для здійснення всіх процесів не потрібно ніякого втручання людини. Пристрій також зміг виробляти велику кількість H2O протягом декількох тижнів, що робить його інструментом з великим потенціалом для застосування у вкрай пустельних районах, де доступ до питної води практично нульовий.

Цей "сонячний" пристрій, здатний генерувати питну воду з вологості повітря, пропонує надзвичайно багатообіцяюче рішення для районів, які найбільше постраждали від посухи. Маючи можливість ефективно і повністю автономно виробляти воду, можна сказати, що це життєво важливий інструмент для місць з обмеженим доступом до питної води.

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