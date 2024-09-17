Новая нейросеть "выявляет" преступления до их совершения: как это работает (фото)

По словам разработчиков, система Dejaview показывает на карте, где может быть совершено преступление, а также анализирует поведение лиц, ранее нарушивших закон.

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В Южной Корее Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI) объявил о завершении разработки системы Dejaview, которая может прогнозировать вероятность преступлений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Tech Xplore.

Сообщается, что Dejaview может выявлять "сигналы потенциальных преступлений", используя записи видеонаблюдения, статистику преступлений, технологию определения местоположения и прочую информацию. В ее основе лежит тенденция преступлений повторяться по определенной закономерности. Система измеряет и прогнозирует риск преступлений, сравнивая текущие условия с прошлыми уголовными делами.

Система предотвращения преступлений Dejaview Фото: ETRI

К примеру, если в определенном месте в прошлом поздно ночью произошло преступление, Dejaview учтет сопутствующие факторы и будет считать риск совершения преступления в этом месте высоким. Система использует криминальные записи, статистику преступлений, а также автоматически анализирует записи видеонаблюдения в реальном времени с помощью ИИ.

Разработчики также создали карту прогнозируемой преступности, проанализировав для этого 32 656 записей преступлений с камер наблюдения. Благодаря этому система показывает участки с повышенной вероятностью преступных ситуаций, классифицируя их по времени, месту и типу инцидента. Кроме того, на карте отображается вероятность преступлений на разных участках в реальном времени. По оценкам Ассоциации телекоммуникационных технологий, эффективность прогнозирования преступности карты составляет 82,8%.

Система предотвращения преступлений Dejaview Фото: ETRI

Кроме того, в ETRI разработали технологию прогнозирования рецидивизма, ориентированную на личность. Эта технология применяется к лицам, которые с большой вероятностью могут повторно совершить преступление. Система анализирует этот риск на основе их модели передвижения.

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Ожидается, что Dejaview будет использоваться полицией и интегрированными центрами управления видеонаблюдением местных органов власти по всей стране. Коммерциализация системы планируется в конце следующего года.

"Благодаря этой технологии мы заложили техническую основу, которая позволит нам перейти на следующий уровень и разработать футуристическую, передовую систему социальной безопасности", — заявил старший научный сотрудник отдела исследований безопасности конвергенции искусственного интеллекта ETRI Ким Гон-у.

Напомним, международная группа ученых и исследователей из Университета Лимерика в Ирландии представили нейроморфную аппаратную платформу, которая может повысить производительность решений на основе ИИ.

Также сообщалось, что в США начали использовать искусственный интеллект для выявления поломок авто. Первыми новую технологию, названную UVEye, применили на СТО в Лас-Вегасе. ИИ анализирует фотографии автомобилей и находит возможные неисправности.