Нова нейромережа "виявляє" злочини до їх скоєння: як це працює (фото)

За словами розробників, система Dejaview показує на карті, де може бути скоєно злочин, а також аналізує поведінку осіб, які раніше порушили закон.

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У Південній Кореї Науково-дослідний інститут електроніки та телекомунікацій (ETRI) оголосив про завершення розробки системи Dejaview, яка може прогнозувати ймовірність злочинів за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Про це пише Tech Xplore.

Повідомляється, що Dejaview може виявляти "сигнали потенційних злочинів", використовуючи записи відеоспостереження, статистику злочинів, технологію визначення місця розташування та іншу інформацію. В її основі лежить тенденція злочинів повторюватися за певною закономірністю. Система вимірює і прогнозує ризик злочинів, порівнюючи поточні умови з минулими кримінальними справами.

Система запобігання злочинам Dejaview Фото: ETRI

Приміром, якщо в певному місці в минулому пізно вночі стався злочин, Dejaview врахує супутні фактори і вважатиме ризик скоєння злочину в цьому місці високим. Система використовує кримінальні записи, статистику злочинів, а також автоматично аналізує записи відеоспостереження в реальному часі за допомогою ШІ.

Розробники також створили карту прогнозованої злочинності, проаналізувавши для цього 32 656 записів злочинів з камер спостереження. Завдяки цьому система показує ділянки з підвищеною ймовірністю злочинних ситуацій, класифікуючи їх за часом, місцем і типом інциденту. Крім того, на карті відображається ймовірність злочинів на різних ділянках у реальному часі. За оцінками Асоціації телекомунікаційних технологій, ефективність прогнозування злочинності карти становить 82,8%.

Система запобігання злочинам Dejaview Фото: ETRI

Крім того, в ETRI розробили технологію прогнозування рецидивізму, орієнтовану на особистість. Ця технологія застосовується до осіб, які з великою ймовірністю можуть повторно вчинити злочин. Система аналізує цей ризик на основі їхньої моделі пересування.

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Очікується, що Dejaview буде використовуватися поліцією та інтегрованими центрами управління відеоспостереженням місцевих органів влади по всій країні. Комерціалізація системи планується наприкінці наступного року.

"Завдяки цій технології ми заклали технічну основу, яка дасть нам змогу перейти на наступний рівень і розробити футуристичну, передову систему соціальної безпеки", — заявив старший науковий співробітник відділу досліджень безпеки конвергенції штучного інтелекту ETRI Кім Гон-у.

Нагадаємо, міжнародна група вчених і дослідників з Університету Лімерика в Ірландії представили нейроморфну апаратну платформу, яка може підвищити продуктивність рішень на основі ШІ.

Також повідомлялося, що у США почали використовувати штучний інтелект для виявлення поломок авто. Першими нову технологію, названу UVEye, застосували на СТО в Лас-Вегасі. ШІ аналізує фотографії автомобілів і знаходить можливі несправності.