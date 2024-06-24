Штучний інтелект допомагає виявити несправності автомобілів (відео)

Під час діагностики автомобілі на СТО фотографують з усіх сторін. Штучний інтелект аналізує світлини та знаходить можливі несправності.

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У США почали використовувати штучний інтелект для виявлення поломок авто. Першими нову технологію, названу UVEye, застосували на СТО в Лас-Вегасі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Дилер Cadillac установив на своїй сервісній станції спеціальний сканер. Автомобілі проїжджають через рамку з камерами та датчиками. Їх детально фотографують з усіх боків та завантажують світлини в комп’ютер, де їх обробляє програма зі штучним інтелектом.

ШІ аналізує фото та виявляє можливі несправності автомобіля. Усього за 30-45 секунд програма видає детальний звіт про стан машини. На його основі механіки проводять діагностику окремих вузлів.

Представники дилера стверджують, що сканер знаходить несправності значно швидше, аніж працівники СТО. Особливо ефективно він виявляє витік мастила чи пального.

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Технологію UVEye уже встановили на 300 сервісних станціях у США і скоро ці сканери запрацюють. У перспективі її застосують на СТО у Великій Британії, Ізраїлі та Німеччині.

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