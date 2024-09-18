Зарядить смартфон за минуты: секреты стандартов быстрой зарядки от Xiaomi, Huawei, Samsung

Стандарты Quick Charge, VOOC, SuperCharge, HyperCharge и др. имеют мощность до 240 Вт и позволяют напитать гаджеты до 100% за 8 минут. Рассмотрим каждый из них и подробно проанализируем принципы работы.

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Быстрая зарядка устройств стала привычной для большинства пользователей. Сегодня известные бренды борются за предоставление еще большей мобильности клиентам и внедряют новые технологии зарядки. О том, как они работают и чего можно ожидать в будущем, рассказывает Фокус.

Компании вроде Qualcomm, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, Realme, Samsung внедрили различные технологии, чтобы смартфоны их производства заряжались как можно быстрее. Стандарты типа Quick Charge, VOOC, SuperCharge, FlashCharge, SuperDart, Super Fast Charging, HyperCharge были разработаны ими и имеют мощность до 240 Вт. Итак, мы рассмотрим каждый из них и подробно проанализируем принципы их работы.

Действительно ли быстрая зарядка разрушает батарею

Стандарт Quick Charge: как работает

Qualcomm первой на глобальном рынке предложила технологию быстрой зарядки — Quick Charge, пишет Android Authority. В 2013 году устройство Quick Charge 1.0 поступило в продажу. Его мощность достигала тогда 10 Вт, следовательно гаджеты напитывались на 40% быстрее, чем раньше. Позже разработчики усовершенствовали устройство благодаря интеллектуальному управлению теплом, чтобы смартфоны не нагревались. А уже через 2 года QuickCharge 3.0 мощностью 18 Вт ввел INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage), — технологию, которая предоставляла телефонам возможность выбирать оптимальное напряжение от 3.6 до 20 В. Таким образом затраты электроэнергии были сокращены, что очень понравилось пользователям.

Quick Charge 5 имеет мощность в 100 Вт и выше, что позволяет зарядить гаджет до 50% буквально за 5 минут. Технология использует многоканальную зарядку, совместимую с USB-PD, поддерживает 2S-аккумуляторы, имеет улучшенную систему контроля температуры.

Эта технология поддерживает обратную совместимость с предыдущими версиями, поддерживает несколько профилей напряжения, что позволяет устройствам выбирать оптимальные параметры для максимально быстрой зарядки, имеет лучшие на рынке системы теплоотвода, снижении нагрева, что способствует повышению КПД. Более того, Quick Charge используется в устройствах многих производителей, ведь они используют чипы Qualcomm Snapdragon.

Как работают стандарты быстрой зарядки: объяснение

Технология быстрой зарядки VOOC

VOOC (Voltage Open Loop Multi-Step Constant-Current Charging) был разработан китайской компанией Oppo в 2014 году, передает Trusted Reviews. В отличие от Quick Charge, которая увеличивала напряжение, VOOC работает с высоким током при относительно низком напряжении (5В/4А, что дает мощность 20 Вт). Такой подход позволил быстрее заряжать устройство, но при этом избежать перегрева, что было распространенной проблемой других технологий быстрой зарядки. В 2019 году мир увидел устройство SuperVOOC 2.0 с мощностью 65 Вт, делая возможным зарядку устройства до 100% за 30 минут. Этот стандарт использовался в смартфонах Oppo и Realme. Через 3 года появился SuperVOOC 240 способный напитывать электронику с аккумулятором емкостью 4500 мАч с 0 до 100% за 9 минут.

Низкое напряжение и высокий ток позволяют VOOC-приборам избежать перегрева. К этому еще следует добавить систему контроля температуры. Также стандарт выделяется за счет многоканальной зарядки, что обеспечивает еще большую скорость и стабильность. Следует сказать, что VOOC доступна не только для гаджетов Oppo, но и других фирм, входящих в состав холдинга BBK Electronics — Realme, OnePlus.

Технология Fast Charging от Samsung

Южнокорейская компания Samsung разработала собственный стандарт в 2014 году для смартфона Galaxy Note 4, но базой для него стал Qualcomm Quick Charge 2.0 мощностью до 15 Вт, сообщает XDA-Developers. Действовала эта зарядка на гаджеты с чипсетом Exynos. Через 5 лет систему обновили и представили Super Fast Charging, основанную на стандарте USB Power Delivery (PD). Эта технология позволяет заряжать смартфоны и девайсы мощностью до 100 Вт. Интересно, что стандарт не полностью совместим с Power Delivery: хотя устройства Samsung могут заряжаться от адаптеров с поддержкой PD, скорость зарядки может быть ограничена.

Как работает технология VOOC

Быстрая зарядка SuperCharge от Huawei

Китайский производитель электроники Huawei тоже не отстает, ведь предлагает SuperCharge, начиная с 2016 года. Тогда технологию презентовали вместе со смартфоном Mate 9. Она использовала оптимальные параметры напряжения и тока для достижения высокой скорости заряда, а нагрев был минимальным. Зарядка SuperCharge 1.0 имела мощность 22.5 Вт и напитывала смартфон до 60% за 30 минут. Устройство мощностью до 100 Вт вышло в 2021 году, поддерживало стандарт USB-PD, чтобы другие гаджеты тоже могли напитываться энергией через него. Издание XDA-Developers пишет, что SuperCharge применяется в гаджетах суббренда Huawei — Honor.

Стандарт зарядки Dash Charge

Как сообщает PhoneArena, DashCharge от бренда OnePlus был выпущен 2016 году специально для флагмана OnePlus 3. Этот стандарт базируется на VOOC, что неудивительно, ведь обе фирмы принадлежат холдингу BBK Electronics. Основной акцент Dash Charge был сделан на увеличение силы тока, а не напряжения, что позволяло устройству заряжаться быстрее при минимальном нагреве. Зарядка Dash Charge 1.0 имела мощность до 20 Вт и могла напитать телефон до 60% за 30 минут.

Стандарт обеспечивал стабильную скорость зарядки при нагрузке. Это означало, что во время зарядки люди могли пользоваться смартфонами, например играть, или звонить. Нагрузку на процессор при этом удалось минимизировать, а вот конкуренты такого предложить тогда не могли. Также Dash Chargerge использовала низкое напряжение и высокий ток, что снижало риск перегрева гаджетов.

Через некоторое время разработчики из OnePlus изменили название зарядок до Warp Charge. Например, зарядка Warp Charge 30 способна была зарядить телефон до 50% за 20 минут. Warp Charge 65 напитывала батарею емкостью 4500 мАч до 100% за 39 минут.

Сегодня стандарты Dash Charge и Warp Charge поддерживают USB-C, что делает их совместимыми с другими зарядными устройствами на основе USB Power Delivery.

Беспроводная зарядка для смартфона Фото: Getty

FlashCharge от iQOO

Технологию FlashCharge разработал суббренд Vivo — iQOO, — в 2019 году, пишет community.iqoo.com. Зарядка FlashCharge 120W имела мощность 120 Вт и была представлена в 2020 году. Следующая модель, FlashCharge 200W, появилась в 2022 году и могла зарядить батарею емкостью 4500 мАч до 100% за 10 минут. iQOO и сегодня использует технологию FlashCharge в своих передовых устройствах.

Технология Максимальная мощность Напряжение и ток Особенности Бренды и устройства Quick Charge 5 До 100 Вт 5-20 В / до 5 А Поддержка до 100 Вт, улучшенная эффективность и скорость зарядки, улучшенная защита от перегрева. Samsung, Xiaomi, OnePlus и др. SuperVOOC 240 До 240 Вт 10-20 В / до 12 А Рекордная скорость зарядки, поддержка до 240 Вт, эффективное управление температурой и безопасностью. Oppo, realme Huawei SuperCharge До 100 Вт 20 В / до 5 А Интеллектуальное управление зарядкой, высокая скорость зарядки, оптимизация температуры. Huawei Dash Charge До 65 Вт 10 В / до 6.5 А Быстрая зарядка при низком напряжении, эффективное управление температурой и быстрая зарядка. OnePlus HyperCharge До 120 Вт 20 В / до 6 А Рекордная скорость зарядки, поддержка проводной и беспроводной зарядки. Xiaomi FlashCharge 200W До 200 Вт 10-20 В / до 10 А Высокая мощность зарядки, быстрая зарядка с эффективным управлением температурой. Oppo, realme SuperDart Charge 240W До 240 Вт 10-20 В / до 12 А Поддержка зарядки мощностью до 240 Вт, быстрая зарядка и передовая система охлаждения. realme Super Fast Charging До 45 Вт 9 В / до 5 А Ускоренная зарядка с поддержкой до 45 Вт, улучшенная эффективность и скорость зарядки. Samsung

HyperCharge — быстрая зарядка от Xiaomi

Издание Digital Trends отмечает, что в 2020 году компания Xiaomi разработала HyperCharge для смартфона Mi 10 Ultra. Мощность устройства тогда составляла 120 Вт и могла "наполнить" энергией аккумулятор емкостью 4500 мАч до 100% за 23 минуты. Это выделяло стандарт среди других. HyperCharge 200 Вт, которая вышла в 2021 году, была способна напитывать батарею на 4000 мАч до 100% за 8 минут, и это был настоящий прорыв. Также следует добавить, что стандарт имеет многоканальную зарядку для распределения нагрузки и снижения нагрева. Кроме проводной зарядки, Xiaomi разработала беспроводную HyperCharge мощностью 80 Вт, что позволяло заряжать гаджеты до 100% за 19 минут.

Xiaomi является основным брендом, который использует HyperCharge, особенно в своих флагманских устройствах. HyperCharge использует специфические адаптеры и кабели, которые включены в комплект поставки устройств.

Стандарт зарядки SuperDart Charge

SuperDart Charge был создан для бренда смартфонов Realme. Согласно сообщению на форуме компании-разработчика, модели, начиная с X50 Pro 2020 года, работают по этой технологии.

SuperDart Charge в 2021 году получила усовершенствованную версию Turbo Charge, которая поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт и позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч до 100% за 20 минут. В 2023 году realme анонсировала SuperDart Charge 240W, что предлагает рекордную мощность зарядки до 240 Вт.

Realme активно использует технологию SuperDart Charge и ее новые версии в своих флагманских моделях, таких как realme серии GT.