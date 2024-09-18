Зарядити смартфон за хвилини: секрети стандартів швидкої зарядки від Xiaomi, Huawei, Samsung

Стандарти Quick Charge, VOOC, SuperCharge, HyperCharge та ін. мають потужність до 240 Вт і дають змогу наситити гаджети до 100% за 8 хвилин. Розглянемо кожен із них і детально проаналізуємо принципи роботи.

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Швидка зарядка пристроїв стала звичною для більшості користувачів. Сьогодні відомі бренди борються за надання ще більшої мобільності клієнтам і впроваджують нові технології зарядки. Про те, як вони працюють і чого можна очікувати в майбутньому, розповідає Фокус.

Компанії на кшталт Qualcomm, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, Realme, Samsung впровадили різноманітні технології, щоб смартфони їхнього виробництва заряджалися якомога швидше. Стандарти типу Quick Charge, VOOC, SuperCharge, FlashCharge, SuperDart, Super Fast Charging, HyperCharge були розроблені ними і мають потужність до 240 Вт. Отже, ми розглянемо кожен із них і детально проаналізуємо принципи їхньої роботи.

Чи справді швидка зарядка руйнує батарею

Стандарт Quick Charge: як працює

Qualcomm першою на глобальному ринку запропонувала технологію швидкої зарядки — Quick Charge, пише Android Authority. У 2013 році пристрій Quick Charge 1.0 надійшов у продаж. Його потужність сягала тоді 10 Вт, отже гаджети насичувалися на 40% швидше, ніж раніше. Пізніше розробники вдосконалили пристрій завдяки інтелектуальному управлінню теплом, щоб смартфони не нагрівалися. А вже за 2 роки QuickCharge 3.0 потужністю 18 Вт запровадив INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage), — технологію, яка надавала телефонам змогу обирати оптимальну напругу від 3.6 до 20 В. Таким чином витрати електроенергії були скорочені, що дуже сподобалося користувачам.

Quick Charge 5 має потужність у 100 Вт і вище, що дає змогу зарядити гаджет до 50% буквально за 5 хвилин. Технологія використовує багатоканальну зарядку, сумісну з USB-PD, підтримує 2S-акумулятори, має поліпшену систему контролю температури.

Ця технологія підтримує зворотну сумісність із попередніми версіями, підтримує кілька профілів напруги, що дає змогу пристроям обирати оптимальні параметри для максимально швидкого заряджання, має найкращі на ринку системи тепловідведення, зниження нагрівання, що сприяє підвищенню ККД. Ба більше, Quick Charge використовується в пристроях багатьох виробників, адже вони використовують чипи Qualcomm Snapdragon.

Як працюють стандарти швидкої зарядки: пояснення

Технологія швидкого заряджання VOOC

VOOC (Voltage Open Loop Multi-Step Multi-Step Constant-Current Charging) був розроблений китайською компанією Oppo у 2014 році, передає Trusted Reviews. На відміну від Quick Charge, яка збільшувала напругу, VOOC працює з високим струмом при відносно низькій напрузі (5В/4А, що дає потужність 20 Вт). Такий підхід дозволив швидше заряджати пристрій, але при цьому уникнути перегріву, що було поширеною проблемою інших технологій швидкої зарядки. У 2019 році світ побачив пристрій SuperVOOC 2.0 з потужністю 65 Вт, що уможливлювало зарядку пристрою до 100% за 30 хвилин. Цей стандарт використовувався в смартфонах Oppo і Realme. Через 3 роки з'явився SuperVOOC 240, здатний насичувати електроніку з акумулятором ємністю 4500 мАг з 0 до 100% за 9 хвилин.

Низька напруга і високий струм дають змогу VOOC-приладам уникнути перегріву. До цього ще слід додати систему контролю температури. Також стандарт виділяється за рахунок багатоканальної зарядки, що забезпечує ще більшу швидкість і стабільність. Слід сказати, що VOOC доступна не тільки для гаджетів Oppo, а й інших фірм, що входять до складу холдингу BBK Electronics — Realme, OnePlus.

Технологія Fast Charging від Samsung

Південнокорейська компанія Samsung розробила власний стандарт у 2014 році для смартфона Galaxy Note 4, але базою для нього став Qualcomm Quick Charge 2.0 потужністю до 15 Вт, повідомляє XDA-Developers. Діяла ця зарядка на гаджети з чипсетом Exynos. Через 5 років систему оновили і представили Super Fast Charging, засновану на стандарті USB Power Delivery (PD). Ця технологія дає змогу заряджати смартфони та девайси потужністю до 100 Вт. Цікаво, що стандарт не повністю сумісний з Power Delivery: хоча пристрої Samsung можуть заряджатися від адаптерів з підтримкою PD, швидкість зарядки може бути обмежена.

Як працює технологія VOOC

Швидка зарядка SuperCharge від Huawei

Китайський виробник електроніки Huawei теж не відстає, адже пропонує SuperCharge, починаючи з 2016 року. Тоді технологію презентували разом зі смартфоном Mate 9. Вона використовувала оптимальні параметри напруги та струму для досягнення високої швидкості заряду, а нагрівання було мінімальним. Зарядка SuperCharge 1.0 мала потужність 22.5 Вт і насичувала смартфон до 60% за 30 хвилин. Пристрій потужністю до 100 Вт вийшов 2021 року, підтримував стандарт USB-PD, щоб інші гаджети теж могли насичуватися енергією через нього. Видання XDA-Developers пише, що SuperCharge застосовується в гаджетах суббренда Huawei — Honor.

Стандарт заряджання Dash Charge

Як повідомляє PhoneArena, DashCharge від бренду OnePlus був випущений 2016 році спеціально для флагмана OnePlus 3. Цей стандарт базується на VOOC, що не дивно, адже обидві фірми належать холдингу BBK Electronics. Основний акцент Dash Charge був зроблений на збільшення сили струму, а не напруги, що давало змогу пристрою заряджатися швидше за мінімального нагрівання. Зарядка Dash Charge 1.0 мала потужність до 20 Вт і могла наситити телефон до 60% за 30 хвилин.

Стандарт забезпечував стабільну швидкість зарядки при навантаженні. Це означало, що під час заряджання люди могли користуватися смартфонами, наприклад грати, або дзвонити. Навантаження на процесор при цьому вдалося мінімізувати, а от конкуренти такого запропонувати тоді не могли. Також Dash Chargerge використовувала низьку напругу і високий струм, що знижувало ризик перегріву гаджетів.

Через деякий час розробники з OnePlus змінили назву зарядок до Warp Charge. Наприклад, зарядка Warp Charge 30 здатна була зарядити телефон до 50% за 20 хвилин. Warp Charge 65 насичувала батарею ємністю 4500 мАг до 100% за 39 хвилин.

Сьогодні стандарти Dash Charge і Warp Charge підтримують USB-C, що робить їх сумісними з іншими зарядними пристроями на основі USB Power Delivery.

Бездротова зарядка для смартфона Фото: Getty

FlashCharge від iQOO

Технологію FlashCharge розробив суббренд Vivo — iQOO, — у 2019 році, пише community.iqoo.com. Зарядка FlashCharge 120W мала потужність 120 Вт і була представлена у 2020 році. Наступна модель, FlashCharge 200W, з'явилася 2022 року і могла зарядити батарею ємністю 4500 мАг до 100% за 10 хвилин. iQOO і сьогодні використовує технологію FlashCharge у своїх передових пристроях.

Технология Максимальная мощность Напряжение и ток Особенности Бренды и устройства Quick Charge 5 До 100 Вт 5-20 В / до 5 А Поддержка до 100 Вт, улучшенная эффективность и скорость зарядки, улучшенная защита от перегрева. Samsung, Xiaomi, OnePlus и др. SuperVOOC 240 До 240 Вт 10-20 В / до 12 А Рекордная скорость зарядки, поддержка до 240 Вт, эффективное управление температурой и безопасностью. Oppo, realme Huawei SuperCharge До 100 Вт 20 В / до 5 А Интеллектуальное управление зарядкой, высокая скорость зарядки, оптимизация температуры. Huawei Dash Charge До 65 Вт 10 В / до 6.5 А Быстрая зарядка при низком напряжении, эффективное управление температурой и быстрая зарядка. OnePlus HyperCharge До 120 Вт 20 В / до 6 А Рекордная скорость зарядки, поддержка проводной и беспроводной зарядки. Xiaomi FlashCharge 200W До 200 Вт 10-20 В / до 10 А Высокая мощность зарядки, быстрая зарядка с эффективным управлением температурой. Oppo, realme SuperDart Charge 240W До 240 Вт 10-20 В / до 12 А Поддержка зарядки мощностью до 240 Вт, быстрая зарядка и передовая система охлаждения. realme Super Fast Charging До 45 Вт 9 В / до 5 А Ускоренная зарядка с поддержкой до 45 Вт, улучшенная эффективность и скорость зарядки. Samsung

HyperCharge — швидка зарядка від Xiaomi

Видання Digital Trends зазначає, що 2020 року компанія Xiaomi розробила HyperCharge для смартфона Mi 10 Ultra. Потужність пристрою тоді становила 120 Вт і могла "наповнити" енергією акумулятор ємністю 4500 мАг до 100% за 23 хвилини. Це виділяло стандарт серед інших. HyperCharge 200 Вт, яка вийшла у 2021 році, була здатна насичувати батарею на 4000 мАг до 100% за 8 хвилин, і це був справжній прорив. Також слід додати, що стандарт має багатоканальну зарядку для розподілу навантаження та зниження нагріву. Крім дротової зарядки, Xiaomi розробила бездротову HyperCharge потужністю 80 Вт, що давало змогу заряджати гаджети до 100% за 19 хвилин.

Xiaomi є основним брендом, який використовує HyperCharge, особливо у своїх флагманських пристроях. HyperCharge використовує специфічні адаптери та кабелі, які включені в комплект поставки пристроїв.

Стандарт заряджання SuperDart Charge

SuperDart Charge був створений для бренду смартфонів Realme. Згідно з повідомленням на форумі компанії-розробника, моделі, починаючи з X50 Pro 2020 року, працюють за цією технологією.

SuperDart Charge у 2021 році отримала вдосконалену версію Turbo Charge, що підтримує заряджання потужністю до 100 Вт і дає змогу зарядити акумулятор ємністю 4500 мАг до 100% за 20 хвилин. У 2023 році realme анонсувала SuperDart Charge 240W, що пропонує рекордну потужність зарядки до 240 Вт.

Realme активно використовує технологію SuperDart Charge та її нові версії у своїх флагманських моделях, таких як realme серії GT.