Установка солнечных панелей на крыше поможет сэкономить тысячи долларов: исследование

За весь срок службы солнечных батарей домохозяйства обычно экономят энергии на 25 500 до 33 000 долларов, согласно данным Forbes.

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Согласно исследованию Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, в котором проанализировано 500 000 американских домохозяйств, солнечные панели на крыше могут сэкономить около 700 долларов в год, и это с учетом "внебюджетных" расходов, таких как погашение кредитов, пишет msn.com.

За весь срок службы солнечных панелей домохозяйства обычно экономят энергии на 25 500 до 33 000 долларов, по данным Forbes.

Расходы на установку для домовладельцев снижаются, а конкуренция в солнечной отрасли работает на понижение цен на фотоэлементы. В недавнем исследовании Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, солнечная энергия помогает людям жить чище, экологичнее и устойчивее, независимо от дохода.

Помимо экономии денег в краткосрочной и долгосрочной перспективе, установка фотоэлементов на крыше или на балконе помогает защитить планету от последствий загрязнения ископаемым топливом, которое способствовало нехватке продовольствия и созданию условий для распространения болезней, переносимых комарами.

Сидни Форрестер, исследователь политики в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, также указал на то, что не только солнечная энергетика способствует повышению энергоэффективности, также как и утепление дома, которое помогают еще больше максимизировать преимущества устойчивого подхода к жизни.

Ранее мы писали, что ученые создали плитку с солнечными батареями, которая собирает энергию и "отапливает" дом. Немецкие исследователи представили стеклянную фотоэлектрическую плитку, которую можно устанавливать на крышах и питать дом или подключать к тепловому насосу. Это позволяет снизить потребление энергии на 20%.