"Вечные" кристаллы 5D-памяти сохранят информацию на миллиарды лет: как их используют

По мнению ученых, в далеком будущем кристаллы 5D-памяти могут помочь возродить человечество, растения и животных после вымирания.

Related video

Центр исследований оптоэлектроники (ORC) Университета Саутгемптона совершил прорыв в области хранения данных, разработав кристалл 5D-памяти, способный сохранять информацию миллиарды лет. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что разработка может хранить до 360 терабайт данных без ухудшения, в том числе при экстремальных температурах. По словам исследователей, кристалл выдерживает морозы, огонь и жару до 1000°C, прямое воздействие до 10 тонн на см², а также устойчив к длительному воздействию космической радиации.

Важно

Создан кристалл времени: физики думали, что это невозможно

Для записи данных в наноструктурированные пустоты внутри кремния с размерами элементов до 20 нанометров ученые из Саутгемптона используют сверхбыстрые лазеры. В отличие от традиционного хранения данных, которое предполагает маркировку на уровне поверхности, этот метод кодирует информацию с использованием двух оптических измерений и трех пространственных координат, создавая формат хранения данных 5D.

"Кристалл 5D-памяти открывает другим исследователям возможности создания вечного хранилища геномной информации, из которой можно будет восстановить сложные организмы, такие, как растения и животные, если в будущем это позволит наука", — заявил профессор оптоэлектроники в университете и руководитель исследования Питер Казанский.

На кристалле ученые сохранили весь геном человека, полагая что разработка может послужить прототипом для возрождения человечества после вымирания, даже через миллиарды лет. Чтобы гарантировать, что каждая буква в геноме находится на своем месте, каждая из примерно трех миллиардов букв была секвенирована 150 раз.

Хранится кристалл с человеческим геномом в хранилище "Память человечества", расположенном в австрийской соляной пещере недалеко от Гальштата (Австрия). Создавая кристалл, ученые допускали, что в далеком будущем некий интеллект сможет получить доступ к данным, а визуальный ключ, начертанный на кристалле, дат ему понимание, как эту информацию можно использовать.

Хранилище "Память человечества" Фото: University of Southampton

"Мы знаем из работ других ученых, что генетический материал простых организмов может быть синтезирован и использован в существующей клетке для создания жизнеспособной живой особи в лаборатории", — отметил Питер Казанский.

Напомним, исследователи из Техасского университета в Остине и Института структуры и динамики материи Макса Планка (США) совершили открытие, которое может произвести революцию в сфере электроники, значительно улучшив магнитную компьютерную память.

Также сообщалось, что физикам удалось остановить движение света с помощью фотонного кристалла, структура которого влияет на прохождение через него волн света. Новый способ замедления движения волн света и даже их остановки может способствовать созданию более совершенных фотонных устройств, таких как лазеры, LED-мониторы, оптоволокно и датчики.