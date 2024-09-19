"Вічні" кристали 5D-пам'яті збережуть інформацію на мільярди років: як їх використовують

На думку вчених, у далекому майбутньому кристали 5D-пам'яті можуть допомогти відродити людство, рослини і тварин після вимирання.

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Центр досліджень оптоелектроніки (ORC) Університету Саутгемптона здійснив прорив у галузі зберігання даних, розробивши кристал 5D-пам'яті, здатний зберігати інформацію мільярди років. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що розробка може зберігати до 360 терабайт даних без погіршення, зокрема за екстремальних температур. За словами дослідників, кристал витримує морози, вогонь і спеку до 1000°C, прямий вплив до 10 тонн на см², а також стійкий до тривалого впливу космічної радіації.

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Для запису даних у наноструктуровані порожнечі всередині кремнію з розмірами елементів до 20 нанометрів учені з Саутгемптона використовують надшвидкі лазери. На відміну від традиційного зберігання даних, яке передбачає маркування на рівні поверхні, цей метод кодує інформацію з використанням двох оптичних вимірів і трьох просторових координат, створюючи формат зберігання даних 5D.

"Кристал 5D-пам'яті відкриває іншим дослідникам можливості створення вічного сховища геномної інформації, з якої можна буде відновити складні організми, як-от рослини та тварини, якщо в майбутньому це дасть змогу наука", — заявив професор оптоелектроніки в університеті та керівник дослідження Пітер Казанський.

На кристалі вчені зберегли весь геном людини, вважаючи, що розробка може послужити прототипом для відродження людства після вимирання навіть через мільярди років. Щоб гарантувати, що кожна буква в геномі перебуває на своєму місці, кожна з приблизно трьох мільярдів букв була секвенована 150 разів.

Зберігається кристал із людським геномом у сховищі "Пам'ять людства", що розташоване в австрійській соляній печері неподалік від Гальштата (Австрія). Створюючи кристал, вчені припускали, що в далекому майбутньому якийсь інтелект зможе отримати доступ до даних, а візуальний ключ, накреслений на кристалі, дасть йому розуміння, як цю інформацію можна використовувати.

Сховище "Пам'ять людства" Фото: Атлантичний океан

"Ми знаємо з робіт інших учених, що генетичний матеріал простих організмів може бути синтезований і використаний у наявній клітині для створення життєздатної живої особини в лабораторії", — зазначив Пітер Казанський.

Нагадаємо, дослідники з Техаського університету в Остіні та Інституту структури і динаміки матерії Макса Планка (США) здійснили відкриття, яке може здійснити революцію у сфері електроніки, значно поліпшивши магнітну комп'ютерну пам'ять.

Також повідомлялося, що фізикам вдалося зупинити рух світла за допомогою фотонного кристала, структура якого впливає на проходження через нього хвиль світла. Новий спосіб уповільнення руху хвиль світла і навіть їхнього зупинення може сприяти створенню досконаліших фотонних пристроїв, як-от лазери, LED-монітори, оптоволокно і датчики.