Подавляющее большинство аккумуляторов электрокаров прослужат дольше самого авто

Последний анализ Geotab, в котором была задействована выборка из 10 000 электромобилей, показал, что за прошедшие годы качество аккумуляторов улучшилось. В среднем батареи деградируют всего на 1,8% в год.

Related video

Канадская компания Geotab проанализировала деградацию аккумуляторов электромобилей и узнала, насколько они долговечны. Об этом пишет ресурс The Driven.

Еще 5 лет назад эксперты Geotab обнаружили, что батареи электромобилей изнашиваются в среднем на 2,3% в год. На тот момент это все еще было "на удивление хорошим показателем".

Последний анализ, в котором была задействована выборка из 10 000 электромобилей, показал, что за прошедшие годы качество аккумуляторов улучшилось. В среднем батареи деградируют всего на 1,8% в год.

В Geotab пришли к выводу, что при такой скорости деградации батареи электромобилей могут прослужить 20 лет и более. Если аккумулятор деградирует на 1,8% в год, он все равно будет иметь состояние "здоровья" более 80% через 12 лет, — как правило, за пределами обычного срока службы транспортного средства в автопарке.

Ухудшение характеристик аккумуляторов — это нормальный результат использования: любой владелец мобильного телефона может подтвердить, что уровень заряда, остающийся у вас к концу дня, может значительно снизиться с момента покупки за 2-3 года использования.

Как поясняет Geotab, аккумулятор емкостью 60 кВт*ч, который в начале своей жизни имеет 100-процентное состояние работоспособности (SoH), а затем ухудшается до 90-процентного состояния работоспособности, "будет фактически действовать как аккумулятор емкостью 54 кВт*ч".

Хотя показатель деградации в 1,8% является относительно хорошим, ожидается, что общая деградация аккумулятора будет снижаться нелинейно, то есть после первоначального спада и периода стабилизации к концу срока службы аккумулятор испытает более резкое, стремительное падение.

Со временем больше данных приведут к более конкретным выводам о поведении аккумулятора в конце срока службы, но на данный момент Geotab делает вывод, что батареи прослужат дольше, чем сам автомобиль, особенно если водители будут следовать правилам безопасной зарядки и вождения.

Важно

Новый материал сохраняет 80% емкости аккумуляторов после сотен циклов: это рекорд

В Geotab также обнаружили, что у электрокаров с высокой интенсивностью использования износ аккумулятора не был значительно выше, чем у других транспортных средств, и что менеджерам автопарков не следует беспокоиться о том, чтобы подвергать свои электромобили интенсивным рабочим циклам. Однако, анализируя ту же модель транспортного средства в условиях интенсивного использования в разных климатических условиях и с разной мощностью зарядки, эксперты увидели сильную корреляцию между климатом с высокими температурами, частотой использования высокой мощности зарядки и снижением заряда аккумулятора. Аналогичным образом они обнаружили заметную разницу в состоянии аккумулятора между автомобилями, которые обычно заряжаются на уровне 2, по сравнению с теми, которые используют уровень 1, но эта разница не является статистически значимой.

"Быстрая зарядка аккумулятора означает высокие токи, что приводит к высоким температурам, и оба эти фактора нагружают аккумуляторы. Фактически, многие автопроизводители предлагают водителям и менеджерам автопарков ограничить использование быстрой зарядки постоянным током, чтобы продлить срок службы аккумуляторов своих электромобилей", — отметили в компании.

Впоследствии были определены несколько оптимальных методов использования, включая минимизацию быстрой зарядки постоянным током и недопущение простоя транспортных средств с полностью или разряженным аккумулятором, при этом идеальным является поддержание уровня заряда транспортного средства в пределах от 20 до 80%.

Ранее мы писали про то, как новый материал сохраняет 80% емкости аккумуляторов после сотен циклов. Учение представили эффективное водорастворимое связующее вещество на основе полимера с высокой плотностью для электродов литий- и натрий-ионных аккумуляторов.