Переважна більшість акумуляторів електрокарів прослужать довше за саме авто

Останній аналіз Geotab, в якому була задіяна вибірка з 10 000 електромобілів, показав, що за минулі роки якість акумуляторів покращилася. У середньому батареї деградують лише на 1,8% на рік.

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Канадська компанія Geotab проаналізувала деградацію акумуляторів електромобілів і дізналася, наскільки вони довговічні. Про це пише ресурс The Driven.

Ще 5 років тому експерти Geotab виявили, що батареї електромобілів зношуються в середньому на 2,3% на рік. На той момент це все ще було "напрочуд хорошим показником".

Останній аналіз, в якому була задіяна вибірка з 10 000 електромобілів, показав, що за минулі роки якість акумуляторів покращилася. У середньому батареї деградують лише на 1,8% на рік.

У Geotab дійшли висновку, що за такої швидкості деградації батареї електромобілів можуть прослужити 20 років і більше. Якщо акумулятор деградує на 1,8% на рік, він все одно матиме стан "здоров'я" понад 80% через 12 років, — як правило, поза межами звичайного терміну служби транспортного засобу в автопарку.

Погіршення характеристик акумуляторів — це нормальний результат використання: будь-який власник мобільного телефону може підтвердити, що рівень заряду, який залишається у вас під кінець дня, може значно знизитися з моменту покупки за 2-3 роки використання.

Як пояснює Geotab, акумулятор ємністю 60 кВт*год, який на початку свого життя має 100-відсотковий стан працездатності (SoH), а потім погіршується до 90-відсоткового стану працездатності, "фактично діятиме як акумулятор ємністю 54 кВт*год".

Хоча показник деградації в 1,8% є відносно гарним, очікується, що загальна деградація акумулятора знижуватиметься нелінійно, тобто після початкового спаду і періоду стабілізації до кінця терміну служби акумулятор зазнає більш різкого, стрімкого падіння.

Згодом більше даних призведуть до більш конкретних висновків про поведінку акумулятора наприкінці терміну служби, але наразі Geotab робить висновок, що батареї прослужать довше, ніж сам автомобіль, особливо якщо водії будуть слідувати правилам безпечної зарядки і водіння.

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У Geotab також виявили, що в електрокарів з високою інтенсивністю використання знос акумулятора не був значно вищим, ніж в інших транспортних засобів, і що менеджерам автопарків не слід турбуватися про те, щоб піддавати свої електромобілі інтенсивним робочим циклам. Однак, аналізуючи ту саму модель транспортного засобу в умовах інтенсивного використання в різних кліматичних умовах і з різною потужністю заряджання, експерти побачили сильну кореляцію між кліматом з високими температурами, частотою використання високої потужності заряджання і зниженням заряду акумулятора. Аналогічним чином вони виявили помітну різницю в стані акумулятора між автомобілями, які зазвичай заряджаються на рівні 2, порівняно з тими, які використовують рівень 1, але ця різниця не є статистично значущою.

"Швидка зарядка акумулятора означає високі струми, що призводить до високих температур, і обидва ці фактори навантажують акумулятори. Фактично, багато автовиробників пропонують водіям і менеджерам автопарків обмежити використання швидкого заряджання постійним струмом, щоб продовжити термін служби акумуляторів своїх електромобілів", — зазначили в компанії.

Згодом було визначено кілька оптимальних методів використання, включно з мінімізацією швидкого заряджання постійним струмом і недопущенням простою транспортних засобів із повністю або розрядженим акумулятором, при цьому ідеальним є підтримання рівня заряду транспортного засобу в межах від 20 до 80%.

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