Япония хочет генерировать "новую" солнечную энергию 2 ГВт: $100 млн потратят на производство

Компания Toyo Solar применяет PERC — пассивированный эмиттерный задний элемент — и двусторонние элементы для повышения эффективности своих фотоэлементов.

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Технология солнечных панелей японской компании Toyo Solar выводит отрасль на новый уровень, предлагая фотоэлементы с инновационной конструкцией. Фирма построит крупный завод в США для их производства, пишет ecoticias.com.

Завод компании по производству солнечных панелей мощностью 2 ГВт пока будет сосредоточен на солнечных модулях, но позже будет производить пластины и ячейки. На проект потратят 100 миллионов долларов США. Модули представляют собой наборы солнечных элементов и, как правило, они больше, чем типичная солнечная панель. Они также генерируют больше энергии.

Технология Toyo Solar более эффективна, чем у некоторых конкурентов. Хотя компания использует кремний в качестве полупроводникового материала, она также применяет PERC — пассивированный эмиттерный задний элемент — и двусторонние элементы для повышения эффективности. Благодаря этому солнечные панели компании имеют эффективность более 25%.

Правительство США предоставляет большие стимулы компаниям, работающим в сфере солнечной энергетики. Закон о снижении инфляции (IRA) предлагает налоговые льготы любой компании, помогающей стране перейти на чистую энергию. Для Toyo Solar это будет означать 12 долларов за квадратный метр произведенных солнечных пластин, а также 0,04 доллара за ватт солнечных элементов и 0,07 доллара за ватт каждого модуля. Когда производство будет масштабироваться, это может привести к большой экономии для компании.

Завод поможет создать рабочие места и предоставит потребителям лучший доступ к высококачественным солнечным технологиям. Солнечная энергия прошла долгий путь, и такие компании, как Toyo Solar, надеются сделать фотоэлементы достаточно эффективными, чтобы помочь миру перейти на возобновляемые источники энергии как можно быстрее.

Toyo Solar предлагает широкий ассортимент солнечных панелей. Компания вкладывает значительные средства в исследования и разработки, чтобы создать одни из самых инновационных солнечных панелей на рынке. Их продукция может использоваться как в промышленных, так и в частных условиях, например, в жилых домах, а также для питания электросети.

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