Японія хоче генерувати "нову" сонячну енергію 2 ГВт: $100 млн витратять на виробництво

Компанія Toyo Solar застосовує PERC — пасивований емітерний задній елемент — і двосторонні елементи для підвищення ефективності своїх фотоелементів.

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Технологія сонячних панелей японської компанії Toyo Solar виводить галузь на новий рівень, пропонуючи фотоелементи з інноваційною конструкцією. Фірма побудує великий завод у США для їхнього виробництва, пише ecoticias.com.

Завод компанії з виробництва сонячних панелей потужністю 2 ГВт поки що зосереджуватиметься на сонячних модулях, але пізніше вироблятиме пластини та комірки. На проєкт витратять 100 мільйонів доларів США. Модулі являють собою набори сонячних елементів і, як правило, вони більші, ніж типова сонячна панель. Вони також генерують більше енергії.

Технологія Toyo Solar ефективніша, ніж у деяких конкурентів. Хоча компанія використовує кремній як напівпровідниковий матеріал, вона також застосовує PERC — пасивований емітерний задній елемент — і двосторонні елементи для підвищення ефективності. Завдяки цьому сонячні панелі компанії мають ефективність понад 25%.

Уряд США надає великі стимули компаніям, що працюють у сфері сонячної енергетики. Закон про зниження інфляції (IRA) пропонує податкові пільги будь-якій компанії, що допомагає країні перейти на чисту енергію. Для Toyo Solar це означатиме 12 доларів за квадратний метр вироблених сонячних пластин, а також 0,04 долара за ват сонячних елементів і 0,07 долара за ват кожного модуля. Коли виробництво буде масштабуватися, це може сприяти великій економії для компанії.

Завод допоможе створити робочі місця та надасть споживачам кращий доступ до високоякісних сонячних технологій. Сонячна енергія пройшла довгий шлях, і такі компанії, як Toyo Solar, сподіваються зробити фотоелементи досить ефективними, щоб допомогти світові перейти на поновлювані джерела енергії якомога швидше.

Toyo Solar пропонує широкий асортимент сонячних панелей. Компанія вкладає значні кошти в дослідження і розробки, щоби створити одні з найбільш інноваційних сонячних панелей на ринку. Їхню продукцію можна використовувати як у промислових, так і в приватних умовах, наприклад, у житлових будинках, а також для живлення електромережі.

Раніше ми писали, що сонячну батарею з перовскіту "посипали сіллю" і домоглися ефективності понад 25%. Сіль Eu(TFSI) дала можливість перовскітним осередкам миттєво отримати високу провідність і забезпечила ідеальну роботу без необхідності подальшої обробки.