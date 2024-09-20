Литиевые аккумуляторы не нужны: ученые создали "расплавленную" батарею на замену

Высокотемпературная батарея использует расплавленную соль в качестве электролита.

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Компания BioLargo Energy Technologies создала так называемую расплавленную солевую батарею, которая работает при высокой температуре и может стать лучшей альтернативой традиционным устройствам хранения энергии. Об этом пишет interestingengineering.com.

Эти новые батареи необходимо нагревать, чтобы они работали. Производитель утверждает, что соль не загорается, что делает устройство более безопасным для использования в домах и солнечных энергетических системах. Как правило, электролит в таких батареях обычно содержит комбинацию хлорида натрия (NaCl) и других солей, таких как хлорид калия (KCl) или хлорид магния (MgCl2). Некоторые компании нагревают соли до точки плавления, чтобы создать проводящую среду.

Высокотемпературная батарея использует расплавленные соли в качестве электролита и предлагает преимущества по сравнению с обычными устройствами хранения энергии. Ее отличает более длительный цикл, более высокая плотность энергии.

Некоторые исследовательские работы сосредоточены на повышении производительности, эффективности и безопасности батарей на расплавленных солях за счет разработки передовых материалов и инновационных конструкций.

Инновации в составе электролита и материалах электродов направлены на повышение плотности энергии и срока службы. Кроме того, ожидается, что усилия по улучшению систем терморегулирования и сокращению времени запуска сделают батареи на расплавленных солях более практичными и экономически эффективными.

Чтобы обеспечить значительную роль батарей на расплавленных солях в будущем устойчивых и надежных решений для хранения энергии, необходимо решить такие проблемы, как высокие рабочие температуры, совместимость материалов и проблемы безопасности.

Ранее мы сообщали, что "вечная" ядерная батарея оказалась в 8000 раз эффективнее аналогов. Инновационная батарея использует америций, радиоактивный элемент, для генерации энергии посредством испускания альфа-частиц. Она сможет прослужить десятки лет без подзарядки.