Літієві акумулятори не потрібні: вчені створили "розплавлену" батарею на заміну

Високотемпературна батарея використовує розплавлену сіль як електроліт.

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Компанія BioLargo Energy Technologies створила так звану розплавлену сольову батарею, яка працює за високої температури та може стати кращою альтернативою традиційним пристроям зберігання енергії. Про це пише interestingengineering.com.

Ці нові батареї необхідно нагрівати, щоб вони працювали. Виробник стверджує, що сіль не загоряється, що робить пристрій безпечнішим для використання в будинках і сонячних енергетичних системах. Як правило, електроліт у таких батареях зазвичай містить комбінацію хлориду натрію (NaCl) та інших солей, як-от хлорид калію (KCl) або хлорид магнію (MgCl2). Деякі компанії нагрівають солі до точки плавлення, щоб створити провідне середовище.

Високотемпературна батарея використовує розплавлені солі як електроліт і пропонує переваги порівняно зі звичайними пристроями зберігання енергії. Її відрізняє триваліший цикл, вища щільність енергії.

Деякі дослідницькі роботи зосереджені на підвищенні продуктивності, ефективності та безпеки батарей на розплавлених солях завдяки розробці передових матеріалів та інноваційних конструкцій.

Інновації в складі електроліту і матеріалах електродів спрямовані на підвищення щільності енергії і терміну служби. Крім того, очікується, що зусилля щодо поліпшення систем терморегулювання і скорочення часу запуску зроблять батареї на розплавлених солях більш практичними і економічно ефективними.

Щоб забезпечити значну роль батарей на розплавлених солях у майбутньому стійких і надійних рішень для зберігання енергії, необхідно вирішити такі проблеми, як високі робочі температури, сумісність матеріалів і проблеми безпеки.

Раніше ми повідомляли, що "вічна" ядерна батарея виявилася у 8 000 разів ефективнішою за аналоги. Інноваційна батарея використовує америцій, радіоактивний елемент, для генерації енергії за допомогою випускання альфа-частинок. Вона зможе прослужити десятки років без підзарядки.