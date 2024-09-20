Солнечная энергетика в 5 раз превзошла атомную по установленным мощностям: это рекорд

По состоянию на 2024 год, совокупная мощность фотоэлектрических установок в мире приближается к 2 ТВт.

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Доклад о состоянии мировой ядерной промышленности за 2024 год сообщает, что в середине года в мире насчитывалось 408 действующих реакторов, вырабатывающих 367 ГВт энергии. Об этом пишет PV Magazine.

В докладе о состоянии мировой ядерной промышленности WNISR 2024, подготовленном французским консультантом по ядерной энергетике Майклем Шнайдером, показано, что установленная мощность фотоэлектрических установок в мире в настоящее время почти в 5 раз превышает мощность ядерной энергетики.

WNISR подтверждает тенденции последних лет по ключевым показателям:

производство атомной энергии в 2023 году немного выросло, но остается ниже уровней 2021 и 2019 годов;

по состоянию на середину 2024 года количество действующих энергоблоков составляет 408, что на один больше, чем год назад, но на 30 меньше пикового значения 2002 года, в то время как установленная мощность увеличилась до нового рекорда (незначительно +0,3 ГВт) по сравнению с рекордом 2006 года.

"Аналогично, по состоянию на середину 2024 года, в мире на один строящийся реактор больше, но на три страны меньше — США, ОАЭ, Бразилия", — добавил аналитик.

В отчете говорится, что на конец июня этого года 408 действующих реакторов по всему миру вырабатывали 367 ГВт, что сопоставимо с примерно 1,6 ТВт фотоэлектрической энергии на конец 2023 года и, возможно, с 1,9 ТВт к концу июня, если принять во внимание недавние прогнозы BloombergNEF и Bernreuter Researchers, которые прогнозируют в 2024 году 592 ГВт и 660 ГВт соответственно.

В отчете также говорится, что в прошлом году в Беларуси, Китае, Словакии, Южной Корее и США было запущено всего пять новых ядерных реакторов общей мощностью 5 ГВт, и добавляется, что этого небольшого роста оказалось недостаточно для увеличения действующих ядерных мощностей в мире, поскольку в Германии, Бельгии и на Тайване были закрыты еще пять станций общей мощностью 6 ГВт.

"С 2004 по 2023 годы было 102 запуска и 104 закрытия", — отмечается в отчете. — "Из них 49 запусков были в Китае, где не было закрыто ни одного реактора. В результате за пределами КНР за тот же период произошло резкое чистое снижение на 51 блок, а чистая мощность снизилась на 26,4 ГВт".

Авторы также сообщают, что по состоянию на конец июня в 13-ти странах строилось 59 атомных станций общей мощностью 60 ГВт, тогда как в 2023 году таких проектов было 64. На долю Китая приходится около 46% от общего числа, а на стадии строительства находится 27 проектов.

Шнайдер также проанализировал доминирующую роль Китая и РФ. С декабря 2019 года и до середины 2024 года в мире было начато 35 строек, 22 в Китае и 13 реализованы Россией в разных странах. Но даже в единственной стране, которая массово строит, Китае, развитие ядерной энергетики сравнительно незначительно. В 2023 году Китай запустил один новый ядерный реактор, что составляет плюс 1 ГВт, и более 200 ГВт только солнечной энергии. Солнечная энергия вырабатывала на 40% больше электроэнергии, чем ядерная, а все негидроэнергетические возобновляемые источники энергии — в основном ветер, солнце и биомасса — вырабатывали в четыре раза больше, чем ядерная.

В отчете также подчеркивается, что ядерная энергетика сталкивается с вызовом не только из-за сильного роста солнечной и ветряной энергетики, но и из-за аккумуляторных батарей, стоимость которых, по прогнозам, снизится ниже стоимости угольных и атомных электростанций примерно к 2025 году в Китае.

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