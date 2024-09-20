Проект по установке солнечных батарей мощностью 150 МВт поднимется из ядерного "кладбища"

На заводе по изоляции ядерных отходов в США развернут солнечную электростанцию мощностью 150 МВт с системой хранения излишков мощностью 100 МВт

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Компания NextEra Energy займется производством электроэнергии без выбросов углерода и создаст систему аккумуляторов на базе хранилище ядерных отходов в США. Об этом пишет interestingengineering.com.

По данным Министерства энергетики США, компания построит объект в штате Нью-Мексико на территории завода по изоляции ядерных отходов (WIPP) развернет солнечную электростанцию мощностью 150 МВт с аккумуляторной системой хранения излишков мощностью 100 МВт. Установки займут площадь в 1800 акров.

"Этот проект поможет площадке достичь своих целей в области устойчивого развития и принесет рабочие места и инновации в штат Нью-Мексико".

Решение Министерства энергетики поддержать такую инициативу соответствует приказу президента США Джо Байдена, выпущенному в декабре 2021 года. В документе содержится стратегия по достижению 100% чистой электроэнергии к 2030 году. Приказ также предписывает различным ведомствам разрешать использование своих недвижимых активов, включая землю, для развития "зеленой" энергетики и хранения электроэнергии посредством аренды, грантов, разрешений или других механизмов.

NextEra Energy является ведущей компанией по производству чистой энергии в США. Она владеет Florida Power & Light Company, крупнейшей в Америке электроэнергетической фирмой, которая обеспечивает чистой и доступной электроэнергией примерно 12 млн человек в штате Флорида. Дочерние компании NextEra Energy вырабатывают "зеленую" энергию на семи коммерческих атомных электростанциях во Флориде, Нью-Гемпшире и Висконсине. Компания часто получает признание третьих сторон за ее усилия в области устойчивого развития, корпоративной ответственности.

Ранее мы писали, что "вечная" ядерная батарея оказалась в 8000 раз эффективнее аналогов. Инновационная батарея использует америций, радиоактивный элемент, для генерации энергии посредством испускания альфа-частиц. Она сможет прослужить десятки лет без подзарядки.