Проєкт зі встановлення сонячних батарей потужністю 150 МВт підніметься з ядерного "кладовища"

На заводі з ізоляції ядерних відходів у США розгорнуть сонячну електростанцію потужністю 150 МВт із системою зберігання надлишків потужністю 100 МВт.

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Компанія NextEra Energy займеться виробництвом електроенергії без викидів вуглецю і створить систему акумуляторів на базі сховища ядерних відходів у США. Про це пише interestingengineering.com.

За даними Міністерства енергетики США, компанія побудує об'єкт у штаті Нью-Мексико на території заводу з ізоляції ядерних відходів (WIPP), розгорне сонячну електростанцію потужністю 150 МВт з акумуляторною системою зберігання надлишків потужністю 100 МВт. Установки займуть площу в 1800 акрів.

"Цей проєкт допоможе майданчику досягти своїх цілей у сфері сталого розвитку і принесе робочі місця та інновації в штат Нью-Мексико".

Рішення Міністерства енергетики підтримати таку ініціативу відповідає наказу президента США Джо Байдена, випущеному в грудні 2021 року. У документі міститься стратегія щодо досягнення 100% чистої електроенергії до 2030 року. Наказ також наказує різним відомствам дозволяти використання своїх нерухомих активів, включно із землею, для розвитку "зеленої" енергетики та зберігання електроенергії за допомогою оренди, грантів, дозволів або інших механізмів.

NextEra Energy є провідною компанією з виробництва чистої енергії в США. Вона володіє Florida Power & Light Company, найбільшою в Америці електроенергетичною фірмою, яка забезпечує чистою і доступною електроенергією приблизно 12 млн осіб у штаті Флорида. Дочірні компанії NextEra Energy виробляють "зелену" енергію на семи комерційних атомних електростанціях у Флориді, Нью-Гемпширі та Вісконсині. Компанія часто отримує визнання третіх сторін за її зусилля в галузі сталого розвитку, корпоративної відповідальності.

Раніше ми писали, що "вічна" ядерна батарея виявилася у 8000 разів ефективнішою за аналоги. Інноваційна батарея використовує америцій, радіоактивний елемент, для генерації енергії за допомогою випускання альфа-частинок. Вона зможе прослужити десятки років без підзарядки.