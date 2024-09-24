Первые в мире сверхмощные аккумуляторы на основе ниобия дают на 50% больше энергии (фото)

Новая батарея XN50 выдерживает 1000 циклов заряда-разряда при температуре 45 градусов Цельсия.

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Швейцарская компания Leclanché SA создала мощную аккумуляторную батарею, которая имеет на 50% лучшую плотность энергии и поддерживает 1000 циклов зарядки/разрядки 2C/2C при температуре 45°C. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эта инновация превосходит существующие химические составы аккумуляторов, особенно в тяжелых электромобилях, на железной дороге и на морских судах.

Компания намерена заменить свое текущее решение на основе литий-титанат-оксидных (LTO) аккумуляторов на XN50, которое предложит новый ассортимент аккумуляторных модулей и блоков в дополнение к существующим решениям на основе графита/лития, никеля, марганца, кобальта и оксида (G/NMC).

Сверхмощная аккумуляторная батарея

Ячейка прошла обширную разработку и тестирование продукта, чтобы удовлетворить ожидания рынка. Она оснащена XNO от Echion Technologies из Кембриджа. Компания Echion, которая недавно стала победителем в номинации "Расширение масштабов технологий" премии Business Weekly Awards, является ведущим мировым поставщиком активных анодных материалов на основе ниобия.

По словам представителей компании, XN50 имеет на 50% лучшую плотность энергии, чем технология LTO, и поддерживает быструю зарядку.

Ранее мы писали про то, что литиевые аккумуляторы не нужны: ученые создали "расплавленную" батарею на замену. Компания BioLargo Energy Technologies создала так называемую расплавленную солевую батарею, которая работает при высокой температуре и может стать лучшей альтернативой традиционным устройствам хранения энергии.

Также мы писали о том, что батарея на основе расплавленной соли может заменить литиевые устройства, работает при нагревании и не возгорается. После более чем 100 циклов зарядки-разрядки батарея типа "пакет" работала, будучи сложенной пополам и даже разрезанной. После 300 циклов батарея-"таблетка" сохранила 72% первоначальной емкости.