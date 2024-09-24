Новая батарея на основе расплавленной соли устойчива к возгоранию: как это возможно

Ученые создали новую высокотемпературную батарею, которая не возгорается при работе. В качестве электролита в устройстве используется расплавленная соль.

Related video

BioLargo Energy Technologies представила новый тип батареи, более безопасным для использования в домах и солнечных энергетических системах за счет того, что они устойчивы к возгораниям, пишет Interesting Engineering.

Обычные литиевые батареи недостаточно безопасны, особенно при высокой температуре, и имеют определенные ограничения, которые мешают инновациям в таких устройствах.

Чтобы преодолеть многочисленные проблемы, энергетическая компания BioLargo Energy Technologies из Теннесси представила новый тип батареи, призванный заменить традиционные литиевые батареи.

Компания утверждает, что ее батарея на основе расплавленной соли прекрасно работает при высокой температуре и может стать лучшей альтернативой традиционным устройствам хранения энергии.

Эти новые батареи должны быть нагреты для работы. Производитель утверждает, что соль не воспламеняется, что делает устройство более безопасным для использования в домах и солнечных энергетических системах.

Высокотемпературная батарея использует расплавленные соли в качестве электролита и предлагает множество преимуществ по сравнению с обычными устройствами хранения энергии. Новые батареи имеют более длительный цикл, более высокую плотность энергии и могут работать при высоких температурах.

Кроме того, батареи на расплавленной соли подходят для использования в тяжелых условиях хранения. Новая система, подходящая для крупномасштабных приложений хранения энергии, может использоваться в качестве сетевого хранилища и интеграции возобновляемой энергии благодаря своей надежности и эффективности. Новые устройства могут продвигать решения в области устойчивой энергетики, обеспечивая надежное и эффективное хранение энергии.

Как правило, электролит в таких батареях содержит комбинацию хлорида натрия (NaCl) и других солей, таких как хлорид калия (KCl) или хлорид магния (MgCl2). Некоторые компании нагревают соли до точки плавления, чтобы создать проводящую среду. Некоторые производители аккумуляторов утверждают, что будущее аккумуляторов на расплавленных солях многообещающее.

Некоторые исследовательские работы в этой сфере направлены на повышение производительности, эффективности и безопасности батарей на расплавленных солях за счет разработки современных материалов и инновационных конструкций.

Чтобы обеспечить значительную роль аккумуляторов на расплавленных солях в будущих решениях по устойчивому и надежному хранению энергии, необходимо решить такие проблемы, как высокие рабочие температуры, совместимость материалов и вопросы безопасности.

Ранее мы писали о том, что ученые создали "несокрушимую" литий-серную батарею: работает даже если ее разрезать пополам. После более чем 100 циклов зарядки-разрядки батарея типа "пакет" работала, будучи сложенной пополам и даже разрезанной. После 300 циклов батарея-"таблетка" сохранила 72% первоначальной емкости.